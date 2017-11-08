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Андрей Турчак может занять пост вице-спикера Совета Федерации

Экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак может занять пост вице-спикера Совета Федерации. Предложение о введении ещё одной должности вице-спикера озвучит на заседании 8 ноября председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

Как сообщает источник агентства, чтобы все шесть вице-спикеров смогли усесться за столом президиума в зале заседаний верхней палаты, стол пришлось удлинить. «Работы были начаты еще две недели назад», — отметил он.

Напомним, Андрей Турчак был делегирован сенатором от Псковского областного Собрания 2 ноября.

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