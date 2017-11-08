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Андрей Турчак стал шестым вице-спикером Совета Федерации

Сенатор от Псковской области, исполняющий обязанности секретаря Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак избран шестым заместителем председателя Совета Федерации. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Кандидатуру Андрея Турчака поддержали 157 членов Совета Федерации. Один воздержался, один высказался против. Отметим, что до этого члены Совета Федерации отдельно проголосовали за введение ещё одной должности вице-спикера. Теперь у главы Совета Федерации шесть заместителей.

Напомним, Андрей Турчак был делегирован сенатором от Псковского областного Собрания 2 ноября.

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