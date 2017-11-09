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Политика

В «Справедливой России» подтвердили выход Брячака из партии

В пресс-службе «Справедливой России» подтвердили, что Михаил Брячак больше не является членом партии. Об этом Псковскому агентству информации сообщил пресс-секретарь «Справедливой России» Максим Лопатин. Вместе с тем он затруднился пояснить, когда именно и в связи с чем это произошло. Сам Михаил Брячак по-прежнему недоступен для комментариев.

Михаил Брячак и Сергей Миронов. Фото с официального сайта партии "Справедливая Россия"

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что, по информации источника агентства, председатель «Справедливой России» Сергей Миронов удовлетворил заявление Михаила Брячака о выходе из партии.

Отметим, что последнее упоминание Михаила Брячака на сайте «Справедливой России» датировано июлем 2017 года: вместе с Сергеем Мироновым он участвовал в заседании совета палаты депутатов партии. В апреле 2017 года он фигурировал на сайте «СР» в качестве члена президиума центрального совета партии. Однако настоящее время данные о Михаиле Брячаке отсутствуют на сайте «Справедливой России» в разделах, посвященных руководящим структурам партии. Страница с биографией Михаила Брячака на сайте не открывается.

 

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