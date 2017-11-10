Спасший из горящего дома жильцов фельдшер Иван Васильев претендует на статуэтку «Народного признания-2017»

11:24, 10 ноября 2017, ПАИ

Член совета по защите прав пациентов при Государственном комитете Псковской области по здравоохранению и фармации, фельдшер Псковской городской поликлиники Иван Васильев стал претендентом на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2017» в номинации «Поступок». Заявку прислал председатель Псковского областного комитета Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов.

Он рассказал, что 3 апреля в Пскове на улице 23 Июля в доме №7 произошёл пожар. Рядом с местом возгорания находился Иван Васильев. «Он оперативно провёл оповещение жильцов данного подъезда, одним из первых вызвал пожарных спасателей из МЧС, и, не дожидаясь их приезда начал проводить эвакуацию граждан, включая пожилых людей и несовершеннолетних детей. На улице, до приезда бригады «Скорой помощи», он оказал первую медицинскую помощь пострадавшим», - отметил Игорь Иванов.

«Иван Васильев совершил поистине героический поступок, достойный всеобщего уважения граждан. За этот героический поступок несколько общественных и социально ориентированных организаций ходатайствовали перед органами государственной власти и лично перед губернатором Псковской области наградить Ивана Васильева государственной, либо ведомственной наградой. Вопрос находится на рассмотрении», - отмечается в заявке.

Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.

Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru . Бланк заявки можно скачать здесь.

По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016».