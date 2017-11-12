К 10:00 явка на выборах главы Гдовского района составила 3,95%

10:59, 12 ноября 2017, ПАИ

К 10:00 явка на досрочных выборах главы Гдовского района составила 3,95 %. Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области, через 2 часа после начала работы 20 избирательных участков на них проголосовали 385 человек.

При этом на избирательных участках присутствуют более 120 наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса от политических партий и кандидатов, а также представители средств массовой информации.

Напомним, голосование стартовало в 8:00, а завершится в 20:00 часов.

На должность главы района претендуют 5 человек:

Дмитрий Иванов , 1976 года рождения, образование - высшее, первый секретарь комитета Псковского областного отделения политической партии «Коммунисты России», место жительства - Гдовский район, выдвинут региональным отделением партии «Коммунисты России»;

, 1976 года рождения, образование - высшее, первый секретарь комитета Псковского областного отделения политической партии «Коммунисты России», место жительства - Гдовский район, выдвинут региональным отделением партии «Коммунисты России»; Николай Капитонов , 1957 года рождения, образование - высшее, первый заместитель главы Гдовского района, место жительства - Гдовский район, выдвинут районным местным отделением партии «Единая Россия»;

, 1957 года рождения, образование - высшее, первый заместитель главы Гдовского района, место жительства - Гдовский район, выдвинут районным местным отделением партии «Единая Россия»; Юрий Павлов , 1960 года рождения, образование - высшее, глава администрация городского поселения «Гдов», место жительства - Гдовский район, выдвинут региональным отделением партии «Яблоко»;

, 1960 года рождения, образование - высшее, глава администрация городского поселения «Гдов», место жительства - Гдовский район, выдвинут региональным отделением партии «Яблоко»; Игорь Романов , 1977 года рождения, образование - высшее, директор ООО «ПХМК Карельский гранит - Псков», место жительства - Псков, выдвинут региональным отделением «Партии Роста»;

, 1977 года рождения, образование - высшее, директор ООО «ПХМК Карельский гранит - Псков», место жительства - Псков, выдвинут региональным отделением «Партии Роста»; Жанна Романчук, 1972 года рождения, образование - высшее, фельдшер скорой медицинской помощи (ГБУЗ «Сланцевская межрайонная больница»), проживает в Гдовском районе, выдвинута региональным отделением партии ЛДПР.

Напомним, неделю назад свою кандидатуру с участия в выборах главы Гдовского района снял руководитель регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков.

Необходимость в их проведении выборов в связи с тем, что 25 июля Собрание депутатов Гдовского района на сессии приняло отставку бывшего главы Михаила Разумнова.