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Политика

К 10:00 явка на выборах главы Гдовского района составила 3,95%

К 10:00 явка на досрочных выборах главы Гдовского района составила 3,95 %. Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области, через 2 часа после начала работы 20 избирательных участков на них проголосовали 385 человек. 

При этом на избирательных участках присутствуют более 120 наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса от политических партий и кандидатов, а также представители средств массовой информации.

Напомним, голосование стартовало в 8:00, а завершится в 20:00 часов.

На должность главы района претендуют 5 человек:

Напомним, неделю назад свою кандидатуру с участия в выборах главы Гдовского района снял руководитель регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков.

Необходимость в их проведении выборов в связи с тем, что 25 июля Собрание депутатов Гдовского района на сессии приняло отставку бывшего главы Михаила Разумнова.

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