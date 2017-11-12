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Стала известна личность задержанного эстонскими спецслужбами по подозрению в кибершпионаже россиянина

Стала известна личность задержанного эстонской спецслужбой КаПо (полицией безопасности) 4 ноября 20-летнего жителя Кингисеппа, которого подозревают в том, что он являлся агентом ФСБ и готовил кибер-преступления против госучреждений прибалтийской страны. Как сообщает 47news.ru, задержанным оказался Алексей Васильев, который учился в Эстонии на программиста. Его взяли под стражу во время попытки перейти через погранпереход эстонско-российскую границу между Нарвой и Ивангородом.

Скриншот страницы Алексея Васильева в соцсети "Вконтакте"

Издание сообщает, что задержанный окончил 9 класс в кингисеппской школе, после чего продолжил обучение в эстонском колледже в Силламяэ, где учился на программиста. Мать Алексея Елена Песовец рассказала, что после колледжа её сын продолжил учиться на программиста в вузе в Кохтла-Ярве.

По её словам, он не очень хорошо знает эстонский язык, но обучение в колледже и вузе велось на русском.

Издание также сообщает, что матери задержанного пока не дали поговорить с ним, при этом оперативно приехать в Эстонию она также не может из-за просроченного загранпаспорта. Российские дипломаты сейчас озабочены решением этого вопросы. 

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