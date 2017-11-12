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Политика

Фонд «Петербургская политика» заявил о «переносе малой родины «Единой России» из Саратова в Псков»

Фонд «Петербургская политика» в традиционном рейтинге 7 важнейших политических событий в стране за минувшую неделю 3-м пунктом указал «Перенос малой родины «Единой России» из Саратова в Псков».

Напомним, 9 ноября стало известно, что в Москву вслед за экс-губернатором Андреем Турчаком, который стал врио секретаря генсовета «Единой России» и сенатором от Псковской области, 6-м вице-спикером Совета Федерации, отправились экс-сенатор от Псковской области Александр Борисов, который возглавил Центральный исполнительный комитет «Единой России», и бывший вице-губернатор Максим Жаворонков, который стал первым заместителем Борисова на посту руководителя ЦИК партии. 

Саратов упомянут в рейтинге фонда «Петербургская политика» очевидно в связи со спикером Госдумы, бывшем первым заместителем руководителя Администрации президента Вячеславом Володиным, который родился и начинал политическую карьеру именно в Саратовской области.

Также в числе 7 важнейших политических событий недели указаны «стеснительное празднование 100-летия революции», «сведение российско-американских контактов на высшем уровне к крепким рукопожатиям», «равноудаление от Сечина суда над Улюкаевым», «учреждение ЧВК «Кадровый резерв», «завершение тролинга Казани по теме изучения татарского языка» и «встраивание «Голоса» и «Транспэренси Интернэшнл» в лоялистскую повестку».

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