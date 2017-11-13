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Политика

Элле Памфиловой передали информацию «про неприятную историю» с наблюдателями в Псковской области

Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Александр Клюкин отметил, что руководителю ЦИК Элле Памфиловой «передали информацию про неприятную историю с наблюдателями» в Псковской области. Об этом с брифинга 13 ноября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, авария, в которую 12 ноября попали наблюдатели от партии «Яблоко» в Гдовском районе, где проходили досрочные выборы главы муниципалитета, произошла около 7:05 в районе посёлка Ямм на трассе Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп. В результате ДТП один наблюдатель оказался в Гдовской районной больнице.

«Мы заезжали в больницу. Хотелось бы пожелать здоровья и сказать, что надо быть аккуратнее на наших дорогах», - отметил Александр Клюкин.

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