Представитель Центризбиркома: Реальных претензий по итогам выборов главы Гдовского района нет

11:01, 13 ноября 2017, ПАИ

«Реальных претензий по итогам выборов главы Гдовского района нет. Есть надуманные претензии на подкуп и подвозы. Но даже беглый взгляд показывает, что нет за этим ничего, кроме желания взбодрить конкурента», - заявил член Центральной избирательной комиссии РФ, куратор избирательной системы Псковской области Александр Клюкин на брифинге 13 ноября.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, он подчеркнул, что победа Юрия Павлова была достойной. «Человек знает, что делает, зачем. Уверен, что он с помощью земляков сумеет сделать так, чтобы никто не пожалел о своем выборе», - сказал Александр Клюкин.

Также он отметил, что в избирательной системе Псковской области работают «очень умные, порядочные, бескорыстные люди, которые заслуживают к себе больше внимания и уважения».

По словам представителя ЦИК, политическая борьба всегда жесткая, напряжение возрастает и «зачастую возникает желание отыграться на членах УИК». «Я хочу обратиться к участникам выборных процессов: когда вы начинаете друг друга «тренировать», ищете жалобы и нарушения - это нормально. Но когда вы просто так выбиваете из колеи простых людей, которые ничего плохого не делают - это не честно, неправильно, не по-человечески», - добавил Александр Клюкин.

Напомним, на выборах главы Гдовского района, прошедших 12 ноября, победил глава администрации Гдова Юрий Павлов, выдвинутый партией «Яблоко». Он набрал 54,1% или 2083 голоса. На втором месте - врио главы района Николай Капитонов, выдвинутый «Единой Россией». За него проголосовали 40,57 % избирателей (1710 человек). Третье место заняла фельдшер скорой помощи Жанна Романчук от ЛДПР (1,71 %, 72 голоса).

Явка избирателей составила 43,26%.