Организатор аукциона в пользу бездомных животных Пскова поборется за «Народное признание»

16:35, 13 ноября 2017, ПАИ

Волонтёр Автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» Елена Зиновьева выдвинута на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2017». Заявку в номинацию «Инициатива» прислала редакция газеты «Псковская правда».

Елена Зиновьева создала сообщество в соцсети, где одни бесплатно делятся интересными вещами, а другие пытаются их выиграть на благотворительном аукционе в пользу бездомных животных.

​

«Финансовое положение «Шанса» ухудшается, а работу мы останавливать не можем. Если она хоть на миг прекратится, бездомные собаки быстро воспроизведутся, и все уже сделанное окажется бесполезным, - рассказала Елена Зиновьева. - Расходники на стерилизацию стоят денег, как и еда для собак, бензин и препараты для отлова. Мы должны платить людям, которые занимаются отловом и стерилизацией, постоянно находятся в пункте передержки. Должны платить налоги. Время от времени мы кричим, что нечем даже оплатить крупу, объявляем сбор, но это эпизодические средства, мы за них очень благодарны, но не можем вечно стоять с протянутой рукой».

Регулярные поступления на экстренный случай зоозащитники решили собирать при помощи аукциона. В сообществе уже разыграли, к примеру, настольные игры, карту гостя в аквапарк, мастер-класс по рисованию, декоративную свечу, крем для рук, гель для душа, адресники (капсулы для записки с телефоном хозяина животного), поилку, несколько лежаков ручной работы от зоозащитников из Эстонии.

Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.

. Бланк заявки можно скачать Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru Бланк заявки можно скачать здесь

По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016».