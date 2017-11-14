Проект бюджета Псковской области будет рассмотрен в первом чтении 30 ноября

10:40, 14 ноября 2017, ПАИ

30 ноября Псковское областное Собрание рассмотрит в первом чтении проект Закона Псковской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Об этом сегодня, 14 ноября, на заседании администрации региона сообщила вице-губернатор – начальник финансового управления Татьяна Баринова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Общественные слушания по проекту бюджета запланированы на 22 ноября.

Отметим, доходы консолидированного бюджета Псковской области в 2018 году составят 28 млрд 490,5 млн рублей, в 2019 году – 28 млрд 486,2 млн рублей, в 2020 году – 28 млрд 973,4 млн рублей.

Расходы консолидированного бюджета в 2018 году будут равны 28 млрд 856 млн рублей, в 2019 году – 28 млрд 244,1 млн рублей, в 2020 году – 28 млрд 463,6 млн рублей.