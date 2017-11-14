0
14:43
Псковская ветлечебница поборется за статуэтку «Народного признания» в номинации «Сервис»
18:12
Псковский спектакль «Старик» вошел в список претендентов на «Народное признание-2017»
16:35
Организатор аукциона в пользу бездомных животных Пскова поборется за «Народное признание»
22:08
Профсоюзный активист и политик Игорь Иванов выдвинут на соискание премии «Народное признание 2017»
21:46
Руководитель областной федерации тяжелой атлетики номинирован на «Народное признание»
19:53
Фельдшер Иван Васильев выдвинул Псковскую городскую поликлинику на соискание «Народного признания 2017»
17:34
Организатор велотура выдвинут на «Народное признание – 2017»
Еще новости
  • Коротко
Премия "Народное признание"

Псковская ветлечебница поборется за статуэтку «Народного признания» в номинации «Сервис»

Псковская городская станция по борьбе с болезнями животных поборется за статуэтку Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2017» в номинации «Сервис». Ветлечебницу номинировала редакция газеты «Псковская правда».

31 августа в Любятово состоялось открытие нового корпуса ветлечебницы - над бывшей аптекой надстроили мансарду, превратив здание в двухэтажное. Аптечный подвал обеспечивает идеальную температуру для хранения лекарств, собственная газовая котельная согревает врачей и посетителей. Появились новые входы, в том числе для маломобильных групп населения.

Отдельные входы позволяют изолировать здоровых животных, приехавших на вакцинацию, от их заболевших собратьев. Есть диагностическая лаборатория, операционная, кабинеты врачей, регистратура, на мансардном этаже - комната отдыха для персонала, душ. «Раньше ютиться ветеринарам и посетителям приходилось в крошечных помещениях, в хорошую погоду даже небольшая очередь с кошками в переносках и собаками на поводках размещалась на улице», - отметили в редакции.

Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.

Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ruБланк заявки можно скачать здесь.

По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе. 

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда»«Комсомольская правда – Псков»«Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.  

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Народное признание-2017
Псковский спектакль «Старик» вошел в список претендентов на «Народное признание-2017» Организатор аукциона в пользу бездомных животных Пскова поборется за «Народное признание» Писатель из Невеля выдвинут на «Народное признание» Профсоюзный активист и политик Игорь Иванов выдвинут на соискание премии «Народное признание 2017» Руководитель областной федерации тяжелой атлетики номинирован на «Народное признание» Фельдшер Иван Васильев выдвинул Псковскую городскую поликлинику на соискание «Народного признания 2017» Организатор велотура выдвинут на «Народное признание – 2017» Вера Курбанова претендует на «Народное признание» в номинации «Рекорд» Андрей Кротов выдвинут на «Народное признание – 2017» в номинации «Инициатива» Прошедший в Дедовичах «Партизанский марафон» присоединился к номинантам на «Народное признание - 2017»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковская ветлечебница поборется за статуэтку «Народного признания» в номинации «Сервис»
14 ноября 2017
Псковская ветлечебница поборется за статуэтку «Народного признания» в номинации «Сервис»
Псковский спектакль «Старик» вошел в список претендентов на «Народное признание-2017»
13 ноября 2017
Псковский спектакль «Старик» вошел в список претендентов на «Народное признание-2017»
Организатор аукциона в пользу бездомных животных Пскова поборется за «Народное признание»
13 ноября 2017
Организатор аукциона в пользу бездомных животных Пскова поборется за «Народное признание»
Профсоюзный активист и политик Игорь Иванов выдвинут на соискание премии «Народное признание 2017»
12 ноября 2017
Профсоюзный активист и политик Игорь Иванов выдвинут на соискание премии «Народное признание 2017» 25
Руководитель областной федерации тяжелой атлетики номинирован на «Народное признание»
12 ноября 2017
Руководитель областной федерации тяжелой атлетики номинирован на «Народное признание» 3
Фельдшер Иван Васильев выдвинул Псковскую городскую поликлинику на соискание «Народного признания 2017»
12 ноября 2017
Фельдшер Иван Васильев выдвинул Псковскую городскую поликлинику на соискание «Народного признания 2017» 3
Организатор велотура выдвинут на «Народное признание – 2017»
11 ноября 2017
Организатор велотура выдвинут на «Народное признание – 2017»
Вера Курбанова претендует на «Народное признание» в номинации «Рекорд»
11 ноября 2017
Вера Курбанова претендует на «Народное признание» в номинации «Рекорд» 1

Идет загрузка...