Стали известны новые подробности гибели полицейских в Невельском районе

14:08, 14 ноября 2017, ПАИ

Полицейские, убитые в Невельском районе, были обнаружены в деревне Язно. Об этом Псковскому агентству информации сообщил источник, знакомый с обстоятельствами происшествия. По его информации, погибшие являлись сотрудниками районного отдела внутренних дел.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что убитые полицейские находились при исполнении служебных обязанностей. Отмечается, что преступление произошло «в течение последних суток». Вместе с ними было обнаружено тело еще одного убитого мужчины.