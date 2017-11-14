В попытке рейдерского захвата псковского профсоюза инновационных предприятий обвинил Игорь Иванов Ульяну Михайлову

15:13, 14 ноября 2017, ПАИ

Своё смещение с должности председателя Псковского обкома профсоюзов работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов считает «попыткой рейдерского захвата» этой организации. Об этом он заявил в письме, направленном в редакцию Псковского агентства информации. Напомним, ранее ПАИ сообщало, что 10 ноября на конференции профсоюза работников инновационных и малых предприятий Псковской области Игорь Иванов был смещен с поста председателя профсоюза, который он занимал с 2017 года.

Как пояснил заместитель председателя Псковского областного совета профсоюзов Андрей Хришкевич, у первичных профсоюзных организаций «возникли вопросы» относительно легитимности Игоря Иванова, полномочия которого истекли еще в декабре 2016 года. Новым главой профсоюза работников инновационных и малых предприятий Псковской области стал сотрудник муниципального предприятия города Пскова «Тепловые сети» Денис Терехов.

Игорь Иванов утверждает, что на протяжении длительного времени со стороны Псковского областного совета профсоюзов происходит «определённое давление» на руководство Псковского обкома профсоюза инновационных и малых предприятий и на руководителей профсоюзных «первичек». «В течение этого года представители Псковского облсовпрофа, не ставя в известность меня, как руководителя областного комитета профсоюза, проводили встречи с представителями профсоюзных первичных организаций, также велись телефонные переговоры с руководителями профкомов. Всё это Псковский облсовпроф называл «проведением мониторинга», а фактически это было определённое давление на членов нашего областного профсоюза», - считает Игорь Иванов.

По его словам, 17 июля в Псковском областном совете профсоюзов прошло совещание председателей первичных профсоюзных организаций российского профсоюза и председателя облсовпрофа Ульяны Михайловой, которая была инициатором этого заседания. «У. А. Михайлова, не ставя в известность меня, как председателя областного комитета профсоюза, путём телефонных звонков, заказных писем и письменных приглашений под роспись, пригласила на данное совещание представителей нашего профсоюза, тем самым нарушая Устав Российского профсоюза инновационных и малых предприятий в части независимости профсоюзного комитета, не подотчётности и не подконтрольности другим организациям», - заявил Игорь Иванов.

По его данным, на этом заседании Ульяна Михайлова обратилась к председателям профкомов с призывом о проведении внеочередной конференции в Псковском обкоме профсоюза с обязательной заменой председателя организации. «У. А. Михайлова мотивировала это тем, что якобы, по её мнению, она не признаёт легитимной прошедшую 21 июня 2016 года очередную отчётно-выборную конференцию, на которой единогласно я был избран на повторный срок председателем обкома профсоюза», - отметил Игорь Иванов.

«30 июня 2017 года на заседании Совета Псковского облсовпрофа У. А. Михайлова инициировала по надуманным и беспочвенным данным приостановку моего права решающего голоса в коллегиальных органах облсовпрофа до декабря 2017 года, - сообщил он. - В течение сентября - октября Псковский облсовпроф, ссылаясь на непонятный «мониторинг» по количеству членов организации и ее структуры, а также работы нашей областной организации профсоюза, начал письменно распространять порочащую честь, достоинство и деловую репутацию меня лично и всего обкома профсоюза. Письма от Псковского облсовпрофа направлялись в адрес профсоюзных первичных организаций, в ЦС Российского профсоюза, в КРК Российского профсоюза и в ФНПР».

Игорь Иванов считает, что подобные действия Ульяны Михайловой нарушают Устав Российского профсоюза. «Считаю всё происходящее попыткой «рейдерского» захвата отраслевого профсоюза. Всё это уже привело к оттоку из профсоюзных рядов нашей Псковской областной организации нескольких первичек», - заявил он и добавил, что «последней точкой стало проведение 10 ноября внеочередной конференции. «Нарушая все пункты Устава Российского профсоюза, не ставя в известность меня, как председателя, членов президиума, руководство ЦС Российского профсоюза, при полном управлении со стороны псковского облсовпрофа, произошла какая-то встреча непонятных людей, которую назвали «внеочередной конференцией», - сказал Игорь Иванов.

«Полагаю, что всё это происходит из-за того, что я не допустил возможного вывода профсоюзного имущества, когда председатель облсовпрофа Ульяна Михайлова поменяла Устав областных профсоюзов, сделав организацию не профсоюзной, а общественной. К счастью, при поддержке ФНПР Устав облсовпрофа был переделан и имущество возвращено профсоюзам. Также руководство облсовпрофа не может видимо простить те моменты, когда я встал на защиту спортивного коллектив «Гребной базы», здание которой Михайлова собиралась продать, я возмущался поступком Ульяны Михайловой, когда она бесцеремонно изгнала из помещения облсовпрофа благотворительную организацию «Дети – наше будущее», я встал на защиту спортивного клуба «Пауэр», который также бесцеремонно был выставлен на улицу. Последней точкой, видимо, стало моё обращение в прокуратуру о имеющихся нарушениях трудового законодательства в профсоюзном профилактории «Голубые озёра». Там, как выяснили правоохранительные органы и Гострудинспекция труда, не выплачивалась несколько месяцев заработная плата работникам ЛПУ. По результатам проверки, зарплата была выплачена, а директор ЛПУ был оштрафован на сумму 30 тысяч рублей», - отметил Игорь Иванов.

О происходящем в профсоюзном движении Псковской области он доложил в вышестоящую профсоюзную организацию – Центральный Совет Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий и лично его председателю Владимиру Скворцову. «Члены Президиума ещё раз подтверждают легитимность проведения 21 декабря 2016 года очередной отчётно-выборной конференции и моего переизбрания на новый срок в качестве председателя Псковского областного комитета профсоюза, - подчеркнул Игорь Иванов. – В ЦС профсоюза также доложил о попытке «рейдерского захвата» в ФНПР».

Он сообщил, что члены областного комитета, контрольно-ревизионной комиссии, активисты профсоюза и делегаты конференции уже официально обратились в Центральный Совет Российского профсоюза. «Юристы прорабатывают данную ситуацию, по результатам которой будет отправлено заявление в прокуратуру и другие компетентные органы для выявления виновников в попытке рейдерского захвата и привлечении их к установленной законом ответственности. Если этого не будет сделано, то так можно захватить любой отраслевой профсоюз и переизбрать любого председателя», - заключил Игорь Иванов.