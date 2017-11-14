Погибшие в Невельском районе полицейские выехали на сигнал о бытовом конфликте

14:38, 14 ноября 2017, ПАИ

Двое полицейских, погибших в деревне Язно Невельского района, выехали на сообщение о бытовом конфликте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области. По факту гибели сотрудников полиции в УМВД России по Псковской области назначено проведение служебной проверки.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что в Невельском районе были обнаружены тела трех погибших мужчин. Двое из них являлись сотрудниками межрайонного отдела МВД России «Невельский».