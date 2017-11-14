Александр Братчиков подал документы на конкурс на должность сити-менеджера Пскова

17:22, 14 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 14 ноября, секретарь конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Пскова депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова приняла документы у депутата Псковского областного Собрания, руководителя компании «ПсковАгроИнвест» Александра Братчикова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Отметим, что утром Александр Братчиков не подтвердил сообщение источника ПАИ о его намерении участвовать в конкурсе. «На данном этапе эта информация не соответствует действительности», - заявил он.

Александр Братчиков родился в 1975 году в Уржуме (Кировская область). Имеет высшее образование, в 2009 году окончил Северо-Западную Академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 1998 - 2003 годах являлся генеральным директором строительно-архитектурной фирмы, в настоящее время возглавляет компанию «ПсковАгроИнвест». Депутат Псковского областного Собрания депутатов 4-го, 5-го и 6-го созывов, председатель комитета ПОС по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

Напомним, подать документы претенденты могут в рабочие дни до 16 ноября включительно с 16:00 до 18:00 в здании Псковской городской Думы. Затем 23 ноября конкурсная комиссия проведёт два этапа конкурса – заочный (конкурс документов) и очный (собеседование) и выставит участникам баллы. После чего все претенденты, вне зависимости от количества набранных баллов, представляются Псковской городской Думе для назначения на должность главы администрации.