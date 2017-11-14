Уголовное дело возбуждено по факту убийства полицейских в Невельском районе

17:25, 14 ноября 2017, ПАИ

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Невельском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

Напомним, 14 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в деревне Язно Невельского района тел двух полицейских и местного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту Великолукский межрайонный следственный отдел СУ СК России по региону возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство) и статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ.

По предварительным данным, двое полицейских выехали на место происшествия по сообщению местной жительницы о противоправных действиях соседа, однако в отдел полиции не вернулись. В ходе поисковых мероприятий тела полицейских и мужчины, на которого было подано заявление, обнаружены с огнестрельными ранениями в доме последнего.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления.