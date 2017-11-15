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Оксана Ширан назначена пресс-секретарем и. о. секретаря генсовета «Единой России»

Оксана Ширан сегодня, 15 ноября, приступила к исполнению обязанностей пресс-секретаря и. о. секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Об этом она сама сообщила Псковскому агентству информации. http://informpskov.ru/news/256611.html Уже сегодня вместе с Андреем Турчаком она отправилась в командировку в Иркутск.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что продолжит работу с Андреем Турчаком после его ухода с поста губернатора Псковской области.

Напомним, 12 октября президент РФ принял отставку Андрея Турчака с поста губернатора Псковской области по собственному желанию». В этот же день он был назначен и. о. секретаря Генсовета «Единой России». 2 ноября Андрей Турчак занял пост представителя Псковского областного Собрания в Совете Федерации. 8 ноября он был избран вице-спикером верхней палаты российского парламента.

Оксана Ширан родилась в 1975 году. В 1997 году окончила филологический факультет Псковского государственного педагогического института им. Кирова. Работала журналистом в псковских телекомпаниях «Телеком» и «Тивиком», Псковском агентстве информации. В 2009-2012 годах возглавляла Государственное управление по информационной политике и связям с общественностью Псковской области. В 2012-2017 годах являлась начальником управления пресс-службы администрации Псковской области, а также выполняла роль личного пресс-секретаря Андрея Турчака.

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