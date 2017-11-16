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Общество

Дмитрий Быстров: Продление реструктуризации по региональным кредитам - большая помощь для Островского района

Продление реструктуризации по региональным кредитам, о котором о говорилось на заседании администрации Псковской области, - большая помощь для Островского района, подчеркнул глава администрации Островского района Дмитрий Быстров в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Порядка 17 млн рублей мы должны были выплатить в этом году. Естественно, для района во время осуществления больших инфраструктурных проектов по городской среде, дорожной сети, парковым территориям достаточно сложно было бы осуществить эти выплаты. В этой связи реструктуризация - большая помощь посильная для администрации Островского района», - отметил глава администрации.

Дмитрий Быстров отметил, что подобная отсрочка позволит спокойно продолжить все инфраструктурные проекты: по капитальному ремонту и открытию кинотеатра, реконструкции парка Победы, продолжению капитального ремонта дорожной сети, дворовых территорий и мест общего пользования. «Там, конечно, есть и федеральные средства, но и без больших муниципальных вложений не обошлось», - уточнил Дмитрий Быстров.

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