0
14:18
Компания «М-Конструктор» выдвинута на соискание «Народного признания – 2017»
13:08
Александр Баранов о реструктуризации районных долгов: Для районного бюджета это позитивное решение
12:57
Минеральная вода «Чудская жемчужина» претендует на премию «Народное признание» в номинации «Наша марка»
12:31
Медицинский вертолет Ми-8 пополнил парк санавиации Псковской области
11:59
Лариса Сидорук о реструктуризации районных долгов: Сегодня это условие продолжения жизни
11:29
Храм в Мелётово законсервировали до начала реставрации
10:58
Псковских мастеров собирают на новогоднюю ярмарку «ART-ель»
Еще новости
Общество

Храм в Мелётово законсервировали до начала реставрации

14 и 15 ноября в церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелетово Псковского района были проведены работы по консервации храма силами сотрудников Государственного бюджетного учреждения культуры «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области» (НПЦ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в самом учреждении.

Фото Государственного бюджетного учреждения культуры «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области»

Специалисты НПЦ закрыли трещины, через которые в храм попадала влага. В процессе работ выяснилось, что в церковь также проникают грунтовые воды.

Фото Государственного бюджетного учреждения культуры «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области»

В Научно-производственном центре отметили, что помощь в проведении работ оказала администрация Карамышевской волости, на территории которой расположен памятник, и местные предприниматели, предоставившие строительные материалы.

Фото Государственного бюджетного учреждения культуры «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области»

Церковь Успения Пресвятой Богородицы — памятник XV века с уникальной фресковой живописью. В настоящее время он находится в аварийном состоянии.

Напомним, 3 ноября в ходе рабочей встречи временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников и министра культуры РФ Владимира Мединского была достигнута договоренность о том, что в Мелётово будут проведены реставрационные работы на средства федерального бюджета. До их начала храм было принято решение законсервировать, чтобы минимизировать негативное воздействие окружающей среды на фрески.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Компания «М-Конструктор» выдвинута на соискание «Народного признания – 2017»
16 ноября 2017
Компания «М-Конструктор» выдвинута на соискание «Народного признания – 2017»
Александр Баранов о реструктуризации районных долгов: Для районного бюджета это позитивное решение
16 ноября 2017
Александр Баранов о реструктуризации районных долгов: Для районного бюджета это позитивное решение
Минеральная вода «Чудская жемчужина» претендует на премию «Народное признание» в номинации «Наша марка»
16 ноября 2017
Минеральная вода «Чудская жемчужина» претендует на премию «Народное признание» в номинации «Наша марка»
Медицинский вертолет Ми-8 пополнил парк санавиации Псковской области
16 ноября 2017
Медицинский вертолет Ми-8 пополнил парк санавиации Псковской области 1
Лариса Сидорук о реструктуризации районных долгов: Сегодня это условие продолжения жизни
16 ноября 2017
Лариса Сидорук о реструктуризации районных долгов: Сегодня это условие продолжения жизни
Храм в Мелётово законсервировали до начала реставрации
16 ноября 2017
Храм в Мелётово законсервировали до начала реставрации
Псковских мастеров собирают на новогоднюю ярмарку «ART-ель»
16 ноября 2017
Псковских мастеров собирают на новогоднюю ярмарку «ART-ель»
Дмитрий Быстров: Продление реструктуризации по региональным кредитам - большая помощь для Островского района
16 ноября 2017
Дмитрий Быстров: Продление реструктуризации по региональным кредитам - большая помощь для Островского района 4

Идет загрузка...