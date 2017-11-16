Храм в Мелётово законсервировали до начала реставрации

11:29, 16 ноября 2017, ПАИ

14 и 15 ноября в церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелетово Псковского района были проведены работы по консервации храма силами сотрудников Государственного бюджетного учреждения культуры «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области» (НПЦ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в самом учреждении.

Специалисты НПЦ закрыли трещины, через которые в храм попадала влага. В процессе работ выяснилось, что в церковь также проникают грунтовые воды.

В Научно-производственном центре отметили, что помощь в проведении работ оказала администрация Карамышевской волости, на территории которой расположен памятник, и местные предприниматели, предоставившие строительные материалы.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы — памятник XV века с уникальной фресковой живописью. В настоящее время он находится в аварийном состоянии.

Напомним, 3 ноября в ходе рабочей встречи временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников и министра культуры РФ Владимира Мединского была достигнута договоренность о том, что в Мелётово будут проведены реставрационные работы на средства федерального бюджета. До их начала храм было принято решение законсервировать, чтобы минимизировать негативное воздействие окружающей среды на фрески.