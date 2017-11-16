Александр Баранов о реструктуризации районных долгов: Для районного бюджета это позитивное решение

13:08, 16 ноября 2017, ПАИ

«Конечно, для районного бюджета это позитивное хорошее решение, поскольку в полном объеме данные средства мы не смогли бы вернуть», - прокомментировал глава Пушкиногорского района Псковской области Александр Баранов решение о продлении реструктуризации по выданным муниципалитетам области региональным кредитам в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Что касается средств, которые высвободятся в результате реструктуризации в районном бюджете, то, по словам главы Пушкиногорского района, они будут направлены на решение вопросов местного значения.