0
14:18
Компания «М-Конструктор» выдвинута на соискание «Народного признания – 2017»
13:08
Александр Баранов о реструктуризации районных долгов: Для районного бюджета это позитивное решение
12:57
Минеральная вода «Чудская жемчужина» претендует на премию «Народное признание» в номинации «Наша марка»
12:31
Медицинский вертолет Ми-8 пополнил парк санавиации Псковской области
11:59
Лариса Сидорук о реструктуризации районных долгов: Сегодня это условие продолжения жизни
11:29
Храм в Мелётово законсервировали до начала реставрации
10:58
Псковских мастеров собирают на новогоднюю ярмарку «ART-ель»
Еще новости
  • Коротко
Общество

Компания «М-Конструктор» выдвинута на соискание «Народного признания – 2017»

Компания «М-Конструктор» выдвинута на соискание «Народного признания – 2017» в номинации «Наша марка». Инициатором выдвижения стало общественное движение «СВОЁ!», объединяющее производителей региона. Напомним, «Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами.

Компания «М-Конструктор» была основана в 1995 году. Сегодня она является крупнейшим поставщиком металлопродукции на территории Псковской области, а также работает на всей территории России, в странах ближнего зарубежья и Евросоюза.

Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.

Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ruБланк заявки можно скачать здесь.

По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе. 

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда»«Комсомольская правда – Псков»«Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.  

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016».

Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.

 
Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ruБланк заявки можно скачать здесь.

По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе. 

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда»«Комсомольская правда – Псков»«Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.  

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Народное признание-2017
Минеральная вода «Чудская жемчужина» претендует на премию «Народное признание» в номинации «Наша марка» Семья Виткиных из Порхова присоединилась к претендентам на «Народное признание - 2017» Кафе с открытой кухней «Искра» претендует на премию «Народное признание-2017» Директор псковского филиала Tele2: Здорово, что номинация «Инициатива» так популярна в «Народном признании – 2017» Председатель совета одного из домов Пскова выдвинута на «Народное признание-2017» Псковская ветлечебница поборется за статуэтку «Народного признания» в номинации «Сервис» Псковский спектакль «Старик» вошел в список претендентов на «Народное признание-2017» Организатор аукциона в пользу бездомных животных Пскова поборется за «Народное признание» Писатель из Невеля выдвинут на «Народное признание» Профсоюзный активист и политик Игорь Иванов выдвинут на соискание премии «Народное признание 2017»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Компания «М-Конструктор» выдвинута на соискание «Народного признания – 2017»
16 ноября 2017
Компания «М-Конструктор» выдвинута на соискание «Народного признания – 2017»
Александр Баранов о реструктуризации районных долгов: Для районного бюджета это позитивное решение
16 ноября 2017
Александр Баранов о реструктуризации районных долгов: Для районного бюджета это позитивное решение
Минеральная вода «Чудская жемчужина» претендует на премию «Народное признание» в номинации «Наша марка»
16 ноября 2017
Минеральная вода «Чудская жемчужина» претендует на премию «Народное признание» в номинации «Наша марка»
Медицинский вертолет Ми-8 пополнил парк санавиации Псковской области
16 ноября 2017
Медицинский вертолет Ми-8 пополнил парк санавиации Псковской области 1
Лариса Сидорук о реструктуризации районных долгов: Сегодня это условие продолжения жизни
16 ноября 2017
Лариса Сидорук о реструктуризации районных долгов: Сегодня это условие продолжения жизни
Храм в Мелётово законсервировали до начала реставрации
16 ноября 2017
Храм в Мелётово законсервировали до начала реставрации
Псковских мастеров собирают на новогоднюю ярмарку «ART-ель»
16 ноября 2017
Псковских мастеров собирают на новогоднюю ярмарку «ART-ель»
Дмитрий Быстров: Продление реструктуризации по региональным кредитам - большая помощь для Островского района
16 ноября 2017
Дмитрий Быстров: Продление реструктуризации по региональным кредитам - большая помощь для Островского района 4

Идет загрузка...