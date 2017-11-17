Великолукский предприниматель претендует на «Народное признание» в номинации «Лидер»

16:47, 17 ноября 2017, ПАИ

Совладелец великолукской компании «М-Конструктор» Артем Багнюк выдвинут на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2017» в номинации «Лидер». Инициатором выдвижения стало региональное общественное движение «СВОЁ!». Напомним, в номинации «Лидер» за победу борются руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области.

Добавим, фирма «М-Конструктор» также претендует на «Народное признание»: в номинации «Наша марка».

Как сообщили Псковскому агентству информации в движении «СВОЁ!», Артем Багнюк стал предпринимателем в 29 лет, когда вернулся из Москвы в Великие Луки и пришел на работу в предприятие, основанное его отцом. В ведении бизнеса ему пригодились знания, полученные как во время первого образования в Российской академии правосудия, так и в МГУ. Наиболее ценный практический опыт работы молодой человек приобрел во время работы в компании «Газпром автоматизация», где в должности заместителя начальника отдела по работе с имуществом и корпоративным отношениям он курировал строительство новых и реконструкцию имеющихся производственных мощностей на крупных заводах.

«Если есть опыт, возможности и потенциал для реализации амбициозных планов, глупо этим не воспользоваться», - уверен Артем Багнюк.