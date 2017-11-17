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Общество

О сокращении ставки педагога и закрытии кружа в «Подростке» речи не идёт - Управление образования Пскова

Ни о каком сокращении ставки педагога и закрытии кружка авиамоделизма в псковском центре «Подросток» речи не идет, заявили в управлении образования администрации города. Продолжение занятий в данном кружке находится на контроле специалистов управления, поскольку были сложности с финансированием, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Вместе с тем, ввиду крайней заинтересованности в воспитании специалистов технических специальностей для региона и города с детских лет задача будет решаться иначе, уточнили в управлении образования. Например, путем привлечения внимания детей и подростков в школах города к авиамоделизму. Руководству МУДО «Подросток» уже поставлена задача по популяризации дисциплины, чтобы число занимающихся в данном кружке  детей возросло.

В Управлении образования Пскова подчеркнули, что занятия педагог проводит по 9 часов в неделю, «он является первоклассным специалистом, по-настоящему умеющим заинтересовать детей».  

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