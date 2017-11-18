Белорусский Дзед Мароз стал самым популярным среди своих коллег в странах СНГ

16:45, 18 ноября 2017, ПАИ

Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг Дедов Морозов, самых популярных у туристов в странах СНГ. Как сообщили Псковскому агентству информации в агентстве, в топ-5 входят Дзед Мароз (Белоруссия), Аяз Ата (Казахстан), Шахта Баба (Азербайджан), Каханд Пап (Армения) и Корбобо (Узбекистан).

Белорусский Дзед Мароз - Зюзя и его внучка Снягурка встречают гостей в своей резиденции в Беловежской пуще в Брестской области. В 2013 году Дзед Мароз принял милионного гостя в беловежской резиденции, основанной в 2003 году.

В странах СНГ и бывшего СССР также популярны Мош Крэчун (Молдавия), Аяз Ата (Киргизия), Бобои Барфи (Таджикистан), Аяз Баба (Туркмения), Товлис Бабуа (Грузия) и Святой Николай (Украина).

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности посещений туристами резиденций Дедов Морозов.

Напомним, 18 ноября главный российский Дед Мороз отмечает свой День рождения в городе Великий Устюг Вологодской области. В свой праздник Дед Мороз зажигает огни на первой новогодней елке в России и встречает Морозов со всей страны и стран СНГ.