Администратор гастролирующего мини-зоопарка опроверг сообщения псковичей об искалеченных животных

12:22, 20 ноября 2017, ПАИ

Администратор гастролирующего мини-зоопарка, который расположился в Пскове в ТЦ «Рубин», Мурад Магамедов опроверг сообщения псковичей о жестоком обращении с животными на выставке. «Это полный бред», - заявил он Псковскому агентству информации.

Мурад Магамедов отметил, что видел в социальных сетях негативные отзывы о работе зоопарка, и, по его словам, они не соответствуют действительности. Что касается обмотанного скотчем крокодила, он пояснил, что это необходимо делать при его помывке и чистке воды в террариуме. На 15-20 минут животному заматывают пасть, чтобы оно не укусило сотрудников.

По поводу сообщения об обезьяне с опухолью Мурад Магамедов сказал, что это не опухоль, а грыжа, с которой животное живёт уже порядка 7 лет, она никак не влияет на здоровье.

Сотрудник зоопарка также отметил, что действительно в передвижном зверинце обитает обезьяна без глаза, потеряла она его порядка 6 лет назад в результате драки с сородичем. По поводу агрессивного поведения бабуина он отметил, что таким образом животное реагирует на большое скопление людей.

Мурад Магамедов подчеркнул, что передвижной зоопарк приезжает в Псков уже не в первый раз, и «всегда все чисто, аккуратно». По мнению администратора, кому-то из посетителей просто что-то не понравилось, «и следом пошли люди писать». Он также пригласил всех лично убедиться в том, что животные здоровы.