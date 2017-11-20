Псковская выставка бывших бездомных кошек номинирована на «Народное признание - 2017»

17:14, 20 ноября 2017, ПАИ

Выставка бывших бездомных кошек, которую провела ПРОО «Зоозащита», вошла в число претендентов на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2017». Заявку в номинацию «Событие» прислала участник мероприятия и волонтёр организации Ирина Голубева.

На выставке, состоявшейся в День защиты детей, были представлены животные, взятые с передержек или с улицы. «Выставка - 2017 – это «спасибо» всем тем, кто взял домой именно бездомное животное. Она проводится на высоком профессиональном уровне, несмотря на статус «любительский», и является одним из добрых, красочных и «живых» (в прямом и переносном смысле) мероприятий города», - рассказала Ирина Голубева.

По её мнению, выставка помогает Пскову стать красивее, добрее, так как все участники когда-то скитались по улицам города, пополняя ряды бездомных животных. Но благодаря ПРОО «Зоозащита» они были вылечены, стерилизованы и пристроены. «Данная выставка проводится уже четвертый год и удивительна она тем, что там выставляются животные, которые когда были в беде, но обрели свое счастье и теплый дом, благодаря данной организации, - добавила волонтёр. - Выставка совершенно бесплатна для участников, даже наоборот, за то, что мы когда-то «отважились» взять такое животное, организаторы и руководители выставки с любовью и благодарностью задарили наших питомцев огромным количеством подарков, необходимых для их содержания, развлечения и досуга. И участники, и организаторы – это люди, с огромной любовью делающие своё дело, отдающие ему всю свою душу совершенно безвозмездно».

Отметим, ПРОО «Зоозащита» – одна из волонтерских организаций города Пскова, не имеющая никакого финансирования со стороны властей, но содержащая небольшой приют «Лесопилка», в котором живут, лечатся, пристраиваются собаки и кошки. Животные и работники «Зоозащиты «полностью зависят от неравнодушных людей и существуют благодаря их пожертвованиям в виде финансовой, продуктовой, медикаментозной, физической и другой помощи.

Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.

. Бланк заявки можно скачать Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru Бланк заявки можно скачать здесь

По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016».