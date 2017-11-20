Псковичей обучат краудфандингу

18:04, 20 ноября 2017, ПАИ

28 и 29 ноября в Пскове пройдёт практический интенсив по краудфандингу. Бесплатное обучение проведут эксперты крупнейшей в России краудфандинговой платформы Planeta.ru совместно с региональным Центром инноваций социальной сферы, сообщила Псковскому агентству информации ведущий pr-менеджер Planeta.ru Наталья Игнатенко.

Участники интенсива смогут на практике понять, как использовать краудфандинг для эффективного финансирования и продвижения своих проектов. Интенсив начнётся с открытой лекции, где все желающие смогут узнать, почему краудфандинг – это не благотворительность, зачем детально прописывать систему бонусов в проекте и как с помощью краудфандинга искать спонсоров и партнёров. После лекции участники, прошедшие предварительный отбор, проработают свои крауд-проекты под руководством экспертов. Зарегистироваться для участия в интенсиве можно здесь. Бесплатное обучение пройдут десять команд. Обучающий семинар по краудфандингу для предпринимателей из Великих Лук состоится 24 ноября в рамках 8-й Великолукской универсальной выставки товаров и услуг.

«В краудфандинге сбор средств может служить различным общественно значимым целям. Жители Пскова успешно реализовывали на нашей платформе литературные, образовательные и благотворительные проекты. На интенсиве обучение будет направлено в первую очередь на социальных предпринимателей. Это одно из самых активно развивающихся и перспективных направлений в бизнесе, — рассказал руководитель образовательного направления Planeta.ru, куратор «Школы краудфандинга» Егор Ельчин. — Смысл краудфандинга значительно шире, чем просто сбор средств в интернете. Это ещё мощный PR-инструмент, который, кстати, часто используют известные музыканты или актёры. Для социальных предпринимателей очень важна функция краудфандинга как бесплатного маркетингового исследования. Любому бизнесу важно заранее продумывать его окупаемость. С помощью краудфандинга это можно сделать».

Директор Центра инноваций социальной сферы Псковской области Светлана Седунова отметила, что социальное предпринимательство для региона – ещё достаточно молодое явление, хотя социально-предпринимательских проектов немало. «В большинстве своём это детские образовательные и развивающие центры, но есть и проекты, направленные на укрепление здоровья, работу с пожилыми людьми, людьми с ограниченными возможностями, развитие социального туризма, - подчеркнула Светлана Седунова. - Цель нашего центра – как раз поддержать социальных предпринимателей, помочь им развивать свои проекты, чтобы успешно решать те задачи, которые стоят сегодня в социальной сфере нашего региона, поэтому мы регулярно организовываем различные мероприятия для социальных предпринимателей».

Занятия «Школы краудфандинга» пройдут в малом конференц-зале Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Вместе с Егором Ельчиным обучение проведут председатель региональной общественной организации «Чудской проект» Ольга Василенко и руководитель проекта укрепления семьи «Детская деревня -SOS Псков» Алина Чернова.

Отметим, что недавно на Planeta.ru сбор средств на свою фотокнигу социальных снимков успешно завершил фотограф Дмитрий Марков, проживающий в Пскове. Руководитель центра «Юный техник» Владимир Колпаков привлёк более 350 тысяч на новое оборудование и расширение программ центра. Активно используют краудфандинг благотворительные региональные организации: Детский фонд, «Зоозащита», «Шанс». Команда Археологического центра Псковской области вела сбор на изучение новосокольнического поселения эпохи викингов Горожане. Из необходимых 250 тысяч рублей было привлечено чуть более 95 тысяч. По правилам сервиса деньги вернулись пользователям.