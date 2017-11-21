Дновская теплоснабжающая организация получила лицензию после вмешательства прокурора

09:52, 21 ноября 2017, ПАИ

По требованию прокуратуры МУП «Дновская теплоснабжающая организация» получило лицензию на эксплуатацию системы газоснабжения и котельного оборудования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что предприятие осуществляет деятельность по эксплуатации четырех газовых котельных и подключенных к ним газопроводных сетей. При этом у организации отсутствовала необходимая лицензия на эксплуатацию данных объектов.

В этой связи прокуратура района направила в суд исковое заявление о понуждении предприятия получить лицензию. Требования прокурора суд удовлетворил, на предприятие возложены соответствующие обязанности. В настоящее время решение суда исполнено, нарушения закона устранены.