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Общество

Поисковый отряд «Застава» будет бороться за «Народное признание-2017»

Поисковый отряд «Застава» им. П. А. Родионова ВППО «След Пантеры» претендует на статуэтку Первой общественной премии «Народное признание-2017» в номинации «Инициатива». Отряд на соискание премии выдвинул комиссар-поисковик Михаил Корнеев.

Поисковый отряд «Застава» им. П. А. Родионова создан в октябре 2011 года и принял участие в своей первой Вахте Памяти уже в апреле-мае 2012 года в Великолукском районе Псковской области. Основой поискового отряда стали те, кто занимался поиском уже не первый год.

«У каждого за плечами был богатый опыт поисковых мероприятий. Не один десяток поднятых бойцов и командиров Красной Армии, погибших в боях за освобождение Псковской области, участие в «Вахтах Памяти» и других экспедициях. Они и медики, и следопыты, военные историки, туристы, психологи и специалисты по вооружению. Каждый из бойцов отряда был профессионалом во многих областях, поэтому им не надо было объяснять важность поисковой работы и искать смысл заложенной в этой работе патриотизма. Для них он лежал вместе с останками солдат, которых ищут, и которых находят», - отметил в заявке Михаил Корнеев.

Со временем состав отряда менялся, но костяк оставался прежним: Денис Семенов, братья Максим и Никита Григорьевы, Андрей Лопачук, Юрий Игнатьев и Михаил Корнеев.

«С приборами, щупами и лопатами в поиске мест, где остались не найденными и не погребенными защитники Отечества, мы исколесили всю Псковскую область. Участвовали в международных «Вахтах Памяти» на территории Смоленской, Брянской, Калужской, Тверской и Новгородской областей. Всего за шесть лет существования поисковый отряд «Застава» принял участие в двенадцати вахтах так называемой «обязательной программы». Только в ходе этих поисковых мероприятий, а также во время обычных выездов бойцами отряда было поднято более 100 погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего же во время «Вахт Памяти», в которых поисковый отряд участвовал, поднято и перезахоронено около 2500 бойцов и командиров Красной Армии. Восстановлена память и найдены родственники почти 50 погибших в годы Великой Отечественной войны. Только в 2017 году бойцами отряда подняты 29 солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Пскова от немецко-фашистских захватчиков.», - уточнил Михаил Корнеев.

Отряд собирается и в зимние месяцы, когда удается получить какую-то новую информацию и необходимо её проверить. Регулярно ведется работа с населением, в архивах, которая позволяет определить местоположение расположения воинских частей, направления наступлений и места боев, ищутся старые карты, копии снимков аэрофотосъемки. 

Бойцы отряда ежегодно участвуют в работе по поддержанию порядка на мемориале в Жидиловом Бору, шефствуют над памятником защитникам ДОТа № 58 в деревне Филатова Гора. Накануне 23 февраля и 9 мая проводят Уроки Мужества в школах и высших учебных заведениях Пскова, устраивают экскурсии по местам боевой славы. В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области действует музей, непосредственное участие в создании которого принимали бойцы отряда. Множество экспонатов передано в школьные музеи Пскова.

Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.

Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь.
 
По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе. 

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.  

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016».

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