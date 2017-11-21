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Общество

Во время прохождения автопоезда с оборудованием для белорусской АЭС в Великих Луках будет ограничено движение

23 ноября с 9:00 до 13:00 в городе Великие Луки будет ограничено движение транспорта в связи с прохождением автопоезда, который везёт крупногабаритное оборудование для белорусской АЭС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На это время по мере продвижения транспорта будут отключены светофоры и прекращено движение транспортных средств по улицам Горицкой (новый мост и объездная дорога), Холмской, Ботвина и Октябрьскому проспекту (от Ботвина до выезда из города).

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