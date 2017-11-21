1
22:25
Объявлены аукционы на выполнение работ по содержанию псковских дорог
21:16
Оборудовать тротуар в районе Сосновой и Родниковой попросили псковичи главу города
20:02
Псковская область попала в октябрьский топ-10 регионов по реализации «майских указов» в сфере госуправления
17:41
Псковский ресто-бар «Мажор» номинирован на «Народное признание – 2017»
17:13
Псковская область получит более 1,4 млрд рублей на индексацию зарплат и «майские» указы
15:40
Реставратор: Сейчас памятник дружине Александра Невского на Соколихе не представляет опасности
15:29
Директор НПЦ Псковской области о ситуации с храмом в Мелётово: Счет идет на месяцы, возможны обрушения
Еще новости
Общество

Реставратор: Сейчас памятник дружине Александра Невского на Соколихе не представляет опасности

После проведения ремонтных работ памятник дружине Александра Невского на горе Соколиха в Псковском районе не представляет опасности, заверил директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области» (НПЦ) Алексей Калиненко в прямом эфире проекта ПАИ-live.

Ранее псковские реставраторы заварили швы и трещины, устранив конструктивные дефекты крепления одного из вымпелов на памятнике. Поводом для реставрационных работ стала публикация одного из региональных СМИ. В ней главный специалист института «Росстройпроект» Олег Ивченко утверждал, что возвышающиеся над монументом металлические знамена «могут обрушиться в любой момент».

«После этого обращения мы пришли к выводу, что необходимо обследование памятника и ремонт. Изыскали возможности, нашли технику, которая подняла рабочих на 30-метровую высоту. В области проблемы с подобной техникой, ею обладает всего одна организация», - уточнил Алексей Калиненко.

Он также отметил, что памятник находится в ведении администрации Псковского района и его мониторингом должны заниматься специалисты муниципалитета. «Но после получения сигнала об аварийной ситуации мы приняли решение, что не можем оставаться к ней равнодушными. Сейчас памятник не представляет никакой опасности. Никаких экстренных мер не требуется. Мы сделали все необходимое», - подчеркнул специалист.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Объявлены аукционы на выполнение работ по содержанию псковских дорог
21 ноября 2017
Объявлены аукционы на выполнение работ по содержанию псковских дорог
Оборудовать тротуар в районе Сосновой и Родниковой попросили псковичи главу города
21 ноября 2017
Оборудовать тротуар в районе Сосновой и Родниковой попросили псковичи главу города 1
Псковская область попала в октябрьский топ-10 регионов по реализации «майских указов» в сфере госуправления
21 ноября 2017
Псковская область попала в октябрьский топ-10 регионов по реализации «майских указов» в сфере госуправления
Псковский ресто-бар «Мажор» номинирован на «Народное признание – 2017»
21 ноября 2017
Псковский ресто-бар «Мажор» номинирован на «Народное признание – 2017»
Псковская область получит более 1,4 млрд рублей на индексацию зарплат и «майские» указы
21 ноября 2017
Псковская область получит более 1,4 млрд рублей на индексацию зарплат и «майские» указы 1
Реставратор: Сейчас памятник дружине Александра Невского на Соколихе не представляет опасности
21 ноября 2017
Реставратор: Сейчас памятник дружине Александра Невского на Соколихе не представляет опасности 1
Директор НПЦ Псковской области о ситуации с храмом в Мелётово: Счет идет на месяцы, возможны обрушения
21 ноября 2017
Директор НПЦ Псковской области о ситуации с храмом в Мелётово: Счет идет на месяцы, возможны обрушения
Начался ПАИ-live с Алексеем Калиненко (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
21 ноября 2017
Начался ПАИ-live с Алексеем Калиненко (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

Идет загрузка...