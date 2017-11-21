Реставратор: Сейчас памятник дружине Александра Невского на Соколихе не представляет опасности

15:40, 21 ноября 2017, ПАИ

После проведения ремонтных работ памятник дружине Александра Невского на горе Соколиха в Псковском районе не представляет опасности, заверил директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области» (НПЦ) Алексей Калиненко в прямом эфире проекта ПАИ-live.

Ранее псковские реставраторы заварили швы и трещины, устранив конструктивные дефекты крепления одного из вымпелов на памятнике. Поводом для реставрационных работ стала публикация одного из региональных СМИ. В ней главный специалист института «Росстройпроект» Олег Ивченко утверждал, что возвышающиеся над монументом металлические знамена «могут обрушиться в любой момент».

«После этого обращения мы пришли к выводу, что необходимо обследование памятника и ремонт. Изыскали возможности, нашли технику, которая подняла рабочих на 30-метровую высоту. В области проблемы с подобной техникой, ею обладает всего одна организация», - уточнил Алексей Калиненко.

Он также отметил, что памятник находится в ведении администрации Псковского района и его мониторингом должны заниматься специалисты муниципалитета. «Но после получения сигнала об аварийной ситуации мы приняли решение, что не можем оставаться к ней равнодушными. Сейчас памятник не представляет никакой опасности. Никаких экстренных мер не требуется. Мы сделали все необходимое», - подчеркнул специалист.