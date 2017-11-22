Школа танцев Dance Family претендует на статуэтку «Народного признания-2017»

10:45, 22 ноября 2017, ПАИ

Школа танцев Dance Family претендует на статуэтку Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2017». Инициатором выдвижения в номинацию «Талант» стали родители и танцоры школы в лице Татьяны Войцехович, Виктории Деркач и Славяны Семёновой.

В заявке отмечается, что школа танцев Dance Family возникла благодаря энтузиазму и самоотдаче небольшой группы танцоров, состоящей всего из пяти человек. Dance Family является одной из крупнейших танцевальных структур Пскова и Псковской области. В школе обучаются более 300 танцоров по 12 направлениям на любой вкус: Hip-hop, Hous, Waacking, Dancehall, Latina Solo, Strip Dance, Tribal Fusion. Это единственная школа танцев в Пскове, где преподают Electro – стиль современного танца, зародившийся во Франции. В соседних залах одновременно танцуют малыши 4-5 лет и дамы элегантного возраста. Некоторые из родителей, которые когда-то привели своих детей танцевать, сегодня танцуют вместе с ними, осваивая современные направления.

Танцоры Dance Family принимают участие во всероссийских танцевальных фестивалях, конкурсах и мероприятиях, занимают призовые места и традиционно показывают высокий уровень. Педагоги Dance Family постоянно совершенствуются, они всегда внимательны и чутки.

«В их лице дети находят не только вдохновение, но и поддержку, опору, мудрый урок. В школе танцев регулярно проводятся открытые занятия, где любой желающий может попробовать себя в том или ином стиле, организуются вечеринки, летний танцевальный лагерь, отмечаются традиционные праздники. Доброй традицией стало проведение ежегодного отчетного концерта. Ежегодно Dance Family выступает организатором SHOW YOUR DANCE - танцевального мероприятия с международным участием, являющегося предварительным отбором на один из культовых международных танцевальных фестивалей RESPECT MY TALENT. В школе танцев «Dance Family» царит дружественная, почти семейная атмосфера. Дети и их родители находят здесь для себя не только новое хобби, но и новых друзей», - отметили составители заявки.

Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.

Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru . Бланк заявки можно скачать здесь

По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016».