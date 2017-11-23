1
11:55
В Пскове погиб восьмиклассник
16:26
Пожар произошел на стадионе «Электрон» в Пскове
15:51
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия
22:07
В Острове возбуждено уголовное дело об убийстве
21:09
В Пскове на улице 128 Стрелковой дивизии произошло ДТП с участием пешехода
14:51
В псковской колонии покончил с собой известный террорист
18:43
Скончался один из основателей AC/DC Малькольм Янг
Еще новости
Происшествия

В связи с гибелью школьника в Пскове проведут экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних

В Пскове в связи с гибелью ученика 8-го класса школы № 10 проведут экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Как стало известно ПАИ, заседание состоится завтра, 24 ноября.

Напомним, ранее ПАИ сообщало что Управление образования администрации Пскова подтвердило, что 21 ноября в подъезде жилого дома на улице Юбилейной был найден мертвым ученик 8-го класса школы № 10. Проводится расследование, в известность о случившемся поставлен врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что подросток погиб от отравления токсическими веществами.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • В Пскове погиб восьмиклассник
Проверку по факту гибели школьника в Пскове проводит областное Госуправление образования В связи с гибелью школьника в Пскове проведут экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Пскове погиб восьмиклассник
23 ноября 2017
В Пскове погиб восьмиклассник 4
Пожар произошел на стадионе «Электрон» в Пскове
21 ноября 2017
Пожар произошел на стадионе «Электрон» в Пскове 3
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия
21 ноября 2017
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия 2
В Острове возбуждено уголовное дело об убийстве
20 ноября 2017
В Острове возбуждено уголовное дело об убийстве
В Пскове на улице 128 Стрелковой дивизии произошло ДТП с участием пешехода
20 ноября 2017
В Пскове на улице 128 Стрелковой дивизии произошло ДТП с участием пешехода
В псковской колонии покончил с собой известный террорист
20 ноября 2017
В псковской колонии покончил с собой известный террорист 3
Скончался один из основателей AC/DC Малькольм Янг
18 ноября 2017
Скончался один из основателей AC/DC Малькольм Янг
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: В Псковском дендропарке продолжает процветать вандализм
16 ноября 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: В Псковском дендропарке продолжает процветать вандализм 5

Идет загрузка...