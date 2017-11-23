В связи с гибелью школьника в Пскове проведут экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних

12:09, 23 ноября 2017, ПАИ

В Пскове в связи с гибелью ученика 8-го класса школы № 10 проведут экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Как стало известно ПАИ, заседание состоится завтра, 24 ноября.

Напомним, ранее ПАИ сообщало что Управление образования администрации Пскова подтвердило, что 21 ноября в подъезде жилого дома на улице Юбилейной был найден мертвым ученик 8-го класса школы № 10. Проводится расследование, в известность о случившемся поставлен врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что подросток погиб от отравления токсическими веществами.