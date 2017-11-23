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Проверку по факту гибели школьника в Пскове проводит областное Госуправление образования

Государственное управление образования Псковской области проводит служебную проверку по факту смерти ученика 8 класса Лицея экономики и основ предпринимательства № 10 Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Сейчас специалисты управления выясняют все подробности произошедшего. О ситуации доложено врио губернатора. О результатах проверки будет сообщено дополнительно», — рассказал начальник Управления Александр Седунов.

Также ситуация будет рассмотрена на внеочередном заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних, добавил он.

По предварительной информации, школьник умер, надышавшись токсичными веществами. Его тело было найдено в подъезде многоэтажного дома на улице Юбилейной, рядом с ним лежал баллончик освежителя воздуха.

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Проверку по факту гибели школьника в Пскове проводит областное Госуправление образования В связи с гибелью школьника в Пскове проведут экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних
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