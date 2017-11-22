Сергей Федоров и Сергей Лавриненко не допущены до очередного этапа конкурса на пост сити-менеджера Пскова

13:17, 23 ноября 2017, ПАИ

Кандидаты на пост главы администрации Пскова Сергей Федоров и Сергей Лавриненко не допущены до очередного этапа конкурса на замещение данной должности, стало известно Псковскому агентству информации.

Напомним, сегодня, 23 ноября, конкурсная комиссия оценивает пакеты документов, предоставленные кандидатами, и проводит с ними собеседования. По итогам этого этапа конкурса кандидатуры должны быть представлены на рассмотрение депутатов Псковской городской Думы.

Ранее ПАИ сообщало, что, по словам главы Пскова Ивана Цецерского, к документам депутата гордумы от КПРФ Сергея Федорова у комиссии «есть вопросы», которые «будут оглашены 23 ноября», а у сотрудника Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург» Сергея Лавриненко заявка не соответствует квалификационным требованиям в связи с отсутствием у него управленческого опыта. «Он был и столяром, и слесарем, и электриком. Это не те навыки, которые нужны», - пояснил Иван Цецерский.