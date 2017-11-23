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Общество

Псковский суд оставил в силе приговор в отношении мужчины, спрятавшего в подвале труп сожительницы

Псковский областной суд апелляционным определением от 15 ноября оставил без изменения приговор Дновского районного суда от 20 ноября, по которому житель Дновского района получил девять лет колонии за убийство сожительницы и сокрытия трупа в подвале дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Суд первой инстанции приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденный, не согласившись с решением суда, указывая о своей невиновности, обжаловал приговор.

С учетом фактических обстоятельств, характера и степени общественной опасности содеянного, доказательств, собранных органами предварительного следствия, данных о личности осужденного, который совершил умышленное преступление против жизни и здоровья, относящееся к категории особо тяжких, благодаря наступательной позиции государственного обвинителя, судебная коллегия, пришла к обоснованному выводу о законности приговора в отношении, отказав в удовлетворении его жалобы. Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, что 23 февраля текущего года в одной из деревень Дновского района, местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, в ходе ссоры ударил сожительницу несколько раз по голове молотком. В результате закрытой черепно-мозговой травмы женщина скончалась, ее труп мужчина закопал в подвале заброшенного дома.

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