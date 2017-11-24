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Общество

Серия родительских собраний по факту гибели школьника пройдет в Псковской области

Сегодня, 24 ноября, в администрации Псковской области состоялось экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних под председательством первого заместителя губернатора региона Веры Емельяновой. Члены комиссии обсудили вопросы обеспечения безопасности детей на территории региона в связи с недавней смертью ученика 8 класса «Лицея экономики и основ предпринимательства № 10» города Пскова из-за отравления токсичными веществами.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региона, Вера Емельянова подчеркнула, что обстоятельства произошедшего будут детально изучены всеми профильными структурами. «Произошел чрезвычайный случай — мы потеряли несовершеннолетнего ребенка. Сегодня мы с вами должны разобраться в причинах происшествия, оценить правильность предпринятых действий и выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности наших детей и предотвратить подобные случаи впредь», — обратилась она к членам комиссии.

Среди первоочередных мер, которые планируется предпринять — проведение единого родительского собрания в режиме видеоконференцсвязи на тему детской безопасности с участием всех школ области.

Кроме того, в каждой школе будет проведена разъяснительная работа с детьми и их родителями о пагубном влиянии различных психотропных веществ на здоровье человека и важности здорового образа жизни с привлечением сотрудников правоохранительных органов и представителей различных общественных организаций.

«Очень важно, чтобы во всех школах состоялись такие собрания, и они были не для галочки. На них должны быть приглашены сотрудники полиции и представители общественных организаций. Для нас важна жизнь каждого человека и жизнь ребенка в особенности», — сказал начальник госуправления образования Псковской области Александр Седунов.

Выяснением всех обстоятельств гибели школьника занимаются правоохранительные органы. По поручению врио губернатора Михаила Ведерникова администрация области держит ход расследования на особом контроле.

Напомним, что 23 ноября в Пскове в жилом доме по улице Юбилейной было обнаружено тело ученика 8-го класса Лицея экономики и основ предпринимательства № 10. По предварительной информации, школьник умер, надышавшись токсичными веществами. Его тело было найдено в подъезде многоэтажного дома на улице Юбилейной, рядом с ним лежал баллончик освежителя воздуха.

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