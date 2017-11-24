0
21:34
Псковская область попала в десятку самых привлекательных регионов для осеннего туризма
12:16
Певец из Новоржевского района Дмитрий Афанасьев пополнил список претендентов на «Народное признание-2017»
20:52
В Псковской области наградили стипендиатов премии губернатора и лауреатов конкурсов в области культуры и искусства
18:21
Фильм «Хорошее время» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 30 ноября
16:13
Сварить Невского: ПАИ-live с Алексеем Калиненко
15:29
Директор НПЦ Псковской области о ситуации с храмом в Мелётово: Счет идет на месяцы, возможны обрушения
13:32
Ах, как хочется вернуться
Еще новости
Культура

Три награды завоевал фильм «Нелюбовь» в Лондоне

Три награды завоевала картина «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева в рамках Недели российского кино в Лондоне. Как пишут федеральные СМИ, фильм получил «Золотого единорога» как лучший на фестивале. Ещё один приз был присуждён за лучший сценарий.

Третья награда была присуждена за лучшую женскую роль.  Приз получила актриса Марьяна Спивак.

Выступая на церемонии награждения, Андрей Звягинцев отметил: «Эти культурные мосты, эти площадки для творчества — это то пространство, на котором нет санкций, нет противостояния, агрессии, а исключительно открытие новых миров, имен, идей и огня для жизни».

Добавим, что 17 сентября в Пскове в рамках фестиваля имени Сергея Довлатова «Заповедник» состоялся показ картины «Нелюбовь». В этот же день Андрей Звягинцев провёл творческую встречу с псковичами.

Драма Звягинцева «Нелюбовь» рассказывает историю одной российской семьи, находящейся на грани развода, у которой пропал ребенок. Рецензию на этот фильм можно прочитать здесь.

Главные роли в картине исполнили Марьяна Спивак и Алексей Розин. В фильме также снялась актриса из Пскова Марина Васильева.

Ранее драма получила премию жюри Каннского кинофестиваля и была признана лучшим фильмом на кинофестивале в Мюнхене. «Нелюбовь» Звягинцева выдвинута на кинопремию «Оскар».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область попала в десятку самых привлекательных регионов для осеннего туризма
24 ноября 2017
Псковская область попала в десятку самых привлекательных регионов для осеннего туризма
Певец из Новоржевского района Дмитрий Афанасьев пополнил список претендентов на «Народное признание-2017»
24 ноября 2017
Певец из Новоржевского района Дмитрий Афанасьев пополнил список претендентов на «Народное признание-2017»
В Псковской области наградили стипендиатов премии губернатора и лауреатов конкурсов в области культуры и искусства
22 ноября 2017
В Псковской области наградили стипендиатов премии губернатора и лауреатов конкурсов в области культуры и искусства 1
Фильм «Хорошее время» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 30 ноября
22 ноября 2017
Фильм «Хорошее время» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 30 ноября
Сварить Невского: ПАИ-live с Алексеем Калиненко
21 ноября 2017
Сварить Невского: ПАИ-live с Алексеем Калиненко
Директор НПЦ Псковской области о ситуации с храмом в Мелётово: Счет идет на месяцы, возможны обрушения
21 ноября 2017
Директор НПЦ Псковской области о ситуации с храмом в Мелётово: Счет идет на месяцы, возможны обрушения
6,5 млн рублей необходимо на спасение Анастасиевской часовни у Ольгинского моста в Пскове
16 ноября 2017
6,5 млн рублей необходимо на спасение Анастасиевской часовни у Ольгинского моста в Пскове
Храм в Мелётово законсервировали до начала реставрации
16 ноября 2017
Храм в Мелётово законсервировали до начала реставрации 1

Идет загрузка...