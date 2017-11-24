Три награды завоевал фильм «Нелюбовь» в Лондоне

17:24, 26 ноября 2017, ПАИ

Три награды завоевала картина «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева в рамках Недели российского кино в Лондоне. Как пишут федеральные СМИ, фильм получил «Золотого единорога» как лучший на фестивале. Ещё один приз был присуждён за лучший сценарий.

Третья награда была присуждена за лучшую женскую роль. Приз получила актриса Марьяна Спивак.

Выступая на церемонии награждения, Андрей Звягинцев отметил: «Эти культурные мосты, эти площадки для творчества — это то пространство, на котором нет санкций, нет противостояния, агрессии, а исключительно открытие новых миров, имен, идей и огня для жизни».

Добавим, что 17 сентября в Пскове в рамках фестиваля имени Сергея Довлатова «Заповедник» состоялся показ картины «Нелюбовь». В этот же день Андрей Звягинцев провёл творческую встречу с псковичами.

Драма Звягинцева «Нелюбовь» рассказывает историю одной российской семьи, находящейся на грани развода, у которой пропал ребенок. Рецензию на этот фильм можно прочитать здесь.

Главные роли в картине исполнили Марьяна Спивак и Алексей Розин. В фильме также снялась актриса из Пскова Марина Васильева.

Ранее драма получила премию жюри Каннского кинофестиваля и была признана лучшим фильмом на кинофестивале в Мюнхене. «Нелюбовь» Звягинцева выдвинута на кинопремию «Оскар».