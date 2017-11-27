Олег Брячак о назначении Николая Цветкова: Я одобряю такой выбор губернатора

15:42, 27 ноября 2017, ПАИ

«Этот человек является профессионалом с большой буквы, очень хорошо знает регион, людей, кто из себя что представляет. Это правильное решение – поставить профессионала, знающего территорию, на такую должность», - заявил лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак, комментируя назначение Николая Цветкова вице-губернатором Псковской области, курирующим внутреннюю политику.

«Несмотря на все наши предвыборные скандалы, - а мы с ним писали друг на друга заявления, - выборы прошли, начинается новый этап», - добавил лидер справедливороссов.

«Если убрать амбиции и оставить только холодный ум, то можно сказать, что такой профессионал будет полезен региону, поэтому я одобряю такой выбор Ведерникова», - резюмировал Олег Брячак.