1
16:31
Лидер псковских коммунистов о назначении Николая Цветкова вице-губернатором: Мы приветствуем намерение Ведерникова опираться на местные кадры
15:50
Николай Цветков сложил полномочия председателя Избирательной комиссии Псковской области
15:42
Олег Брячак о назначении Николая Цветкова: Я одобряю такой выбор губернатора
14:11
Антон Минаков: Николай Цветков имеет достаточный опыт работы в политической сфере
13:04
Михаил Ведерников назначил Николая Цветкова своим заместителем по внутренней политике
17:59
Председателем ТИК Невельского района назначена Ольга Калачева
11:39
28 ноября станет известно имя нового главы администрации Пскова
Еще новости
Политика

Олег Брячак о назначении Николая Цветкова: Я одобряю такой выбор губернатора

«Этот человек является профессионалом с большой буквы, очень хорошо знает регион, людей, кто из себя что представляет. Это правильное решение – поставить профессионала, знающего территорию, на такую должность», - заявил лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак, комментируя назначение Николая Цветкова вице-губернатором Псковской области, курирующим внутреннюю политику.

Олег Брячак

«Несмотря на все наши предвыборные скандалы, - а мы с ним писали друг на друга заявления, - выборы прошли, начинается новый этап», - добавил лидер справедливороссов.

«Если убрать амбиции и оставить только холодный ум, то можно сказать, что такой профессионал будет полезен региону, поэтому я одобряю такой выбор Ведерникова», - резюмировал Олег Брячак. 

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Лидер псковских коммунистов о назначении Николая Цветкова вице-губернатором: Мы приветствуем намерение Ведерникова опираться на местные кадры
27 ноября 2017
Лидер псковских коммунистов о назначении Николая Цветкова вице-губернатором: Мы приветствуем намерение Ведерникова опираться на местные кадры
Николай Цветков сложил полномочия председателя Избирательной комиссии Псковской области
27 ноября 2017
Николай Цветков сложил полномочия председателя Избирательной комиссии Псковской области
Олег Брячак о назначении Николая Цветкова: Я одобряю такой выбор губернатора
27 ноября 2017
Олег Брячак о назначении Николая Цветкова: Я одобряю такой выбор губернатора 1
Антон Минаков: Николай Цветков имеет достаточный опыт работы в политической сфере
27 ноября 2017
Антон Минаков: Николай Цветков имеет достаточный опыт работы в политической сфере 1
Михаил Ведерников назначил Николая Цветкова своим заместителем по внутренней политике
27 ноября 2017
Михаил Ведерников назначил Николая Цветкова своим заместителем по внутренней политике 4
Председателем ТИК Невельского района назначена Ольга Калачева
24 ноября 2017
Председателем ТИК Невельского района назначена Ольга Калачева 1
28 ноября станет известно имя нового главы администрации Пскова
24 ноября 2017
28 ноября станет известно имя нового главы администрации Пскова 4
Политсовет рекомендовал фракции «Единой России» поддержать кандидатуру Братчикова на пост главы администрации Пскова
23 ноября 2017
Политсовет рекомендовал фракции «Единой России» поддержать кандидатуру Братчикова на пост главы администрации Пскова

Идет загрузка...