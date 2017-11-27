Псковский концерт Стаса Михайлова возобновили после проверки зала

21:06, 27 ноября 2017, ПАИ

Концерт Стаса Михайлова в Пскове, прерванный из-за анонимного звонка о якобы заложенной в здании областной филармонии бомбе, возобновили после проверке здания кинологами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По словам руководителя пресс-службы дирекции Ирины Жуковой, «команда филармонии сработала очень быстро. Были открыты все выходы и зрители спокойно покинули зал, не было ни давки, ни скандала». На время ожидания продолжения концерта для зрителей был организован горячий чай.