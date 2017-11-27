0
20:22
Из-за «телефонных террористов» прервали концерт Стаса Михайлова в Пскове (ФОТО)
11:55
В Пскове погиб восьмиклассник
16:26
Пожар произошел на стадионе «Электрон» в Пскове
15:51
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия
22:07
В Острове возбуждено уголовное дело об убийстве
21:09
В Пскове на улице 128 Стрелковой дивизии произошло ДТП с участием пешехода
14:51
В псковской колонии покончил с собой известный террорист
Еще новости
Происшествия

Псковский концерт Стаса Михайлова возобновили после проверки зала

Концерт Стаса Михайлова в Пскове, прерванный из-за анонимного звонка о якобы заложенной в здании областной филармонии бомбе, возобновили после проверке здания кинологами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По словам руководителя пресс-службы дирекции Ирины Жуковой, «команда филармонии сработала очень быстро. Были открыты все выходы и зрители спокойно покинули зал, не было ни давки, ни скандала». На время ожидания продолжения концерта для зрителей был организован горячий чай. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Из-за «телефонных террористов» прервали концерт Стаса Михайлова в Пскове (ФОТО)
27 ноября 2017
Из-за «телефонных террористов» прервали концерт Стаса Михайлова в Пскове (ФОТО)
В Пскове погиб восьмиклассник
23 ноября 2017
В Пскове погиб восьмиклассник 10
Пожар произошел на стадионе «Электрон» в Пскове
21 ноября 2017
Пожар произошел на стадионе «Электрон» в Пскове 3
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия
21 ноября 2017
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия 2
В Острове возбуждено уголовное дело об убийстве
20 ноября 2017
В Острове возбуждено уголовное дело об убийстве
В Пскове на улице 128 Стрелковой дивизии произошло ДТП с участием пешехода
20 ноября 2017
В Пскове на улице 128 Стрелковой дивизии произошло ДТП с участием пешехода
В псковской колонии покончил с собой известный террорист
20 ноября 2017
В псковской колонии покончил с собой известный террорист 3
Скончался один из основателей AC/DC Малькольм Янг
18 ноября 2017
Скончался один из основателей AC/DC Малькольм Янг

Идет загрузка...