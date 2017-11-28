Александр Братчиков уже показал себя зрелым руководителем - Виктор Антонов

12:39, 28 ноября 2017, ПАИ

«Это вариант очень хороший», - прокомментировал назначение Александра Братчикова сити-менеджером Пскова первый заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Антонов.

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации депутат отметил, что Александр Братчиков – молодой и амбициозный человек, который уже показал себя зрелым руководителем, несмотря на возраст. «Я думаю, что у него будет все получится», - добавил первый вице-спикер.

Он выразил надежду, что новый сити-менеджер сохранит преемственность в работе и продолжит работу, которая ведётся в Пскове – ремонт домов, дорог, дворов. Также Виктор Антонов выразил надежду, что «двухголовость» власти в Пскове не скажется негативным образом на работе Александра Братчикова, а депутаты гордумы будут оказывать ему поддержку.

«Человек он разумный», - заключил Антонов.