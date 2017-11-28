Псков приобрёл очень хорошего сити-менеджера, уверен Андрей Козлов

13:10, 28 ноября 2017, ПАИ

Псков приобрёл очень хорошего сити-менеджера, уверен депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов. Так он прокомментировал Псковскому агентству информации назначение Александра Братчикова главой администрации города Пскова.

«Замечательно, что его назначили. Я в этом не сомневался», - заявил Козлов и добавил, что человек, который долгое время возглавлял предприятие, бывшее на грани банкротства, и вывел его в одно из ведущих предприятий Псковской области по данному направлению, способен свернуть любые горы.

Коллега Братчикова по областному парламенту также отметил: «Александр Николаевич - во всех отношениях человек порядочный, честный и достойный». По его мнению, это уже оценили депутаты и оценят жители города. «Я этому очень рад. Я думаю, что Пскову с этим назначением очень повезло», - подчеркнул парламентарий.

Он заметил, что очень редко сити-менеджерами становятся люди, которые уже «сделали себя, успешные управленцы». По словам Андрея Козлова, это немаловажная черта, потому что должность главы администрации подразумевает серьёзную, правильную, экономически-выгодную хозяйственную деятельность. Он добавил, что существующие программы при различной наполняемости можно сделать более успешными, правильными, качественными, и выразил уверенность, что Александр Братчиков способен это сделать, опираясь на свою команду, депутатов гордумы и жителей Пскова.