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Общество

Руководители Пскова и области наградили сотрудников «Псковской правды» почетными грамотами и благодарностями

Руководители Пскова и области наградили работников общественно-политической газеты «Псковская правда» почетными грамотами и благодарственными письмами в честь 100-летнего юбилея издания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города. Напомним, торжественный вечер состоялся 28 ноября в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина.

«На протяжении вековой истории «Псковская правда» не просто следит за тем, что происходит в регионе, а проживает каждое событие вместе с земляками», - подчеркнул спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в своём поздравительном слове. Он назвал главные качества, которые отличают издание - объективная информация, интересные публикации, узнаваемый авторский стиль и честное отношение к делу.

Глава Пскова Иван Цецерский, обращаясь в своём поздравлении к коллективу «Псковской правды», отметил, что газета остается в числе лидеров в медиа-пространстве региона. «Из вашего издания псковичи узнают о самых важных решениях властей, об успехах горожан, об актуальных и острых темах в жизнедеятельности Пскова и других муниципальных образований области. Своими актуальными публикациями вы доказали свой высокий профессионализм, и «Псковская правда» по праву считается одной из самых популярных и читаемых газет», - сказал Иван Цецерский.

Он подчеркнул, что в Пскове своеобразным символом патриотизма стала традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Псковская правда», и пожелал коллективу издания благодарных читателей и успешных проектов.

Напомним, газета «Псковская правда» ведёт свою историю от выходившей с января 1838 года по декабрь 1917 года газеты «Псковские губернские ведомости». С установлением Советской власти в Псковской губернии с ноября 1917 года стала выходить губернская газета «Псковский набат». В последующие годы менялось название газеты, география её распространения и «информационное поле». Впервые название «Псковская правда» зафиксировано в решении бюро Псковского городского комитета ВКП(б) о начале издания с 1 октября 1940 года газеты как органа Псковского городского исполнительного комитета Советов депутатов трудящихся.

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