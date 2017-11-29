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Михаил Иванов рекомендован ЦИК РФ к избранию главой Избирательной комиссии Псковской области

Михаил Иванов  единогласно рекомендован к избранию председателем Избирательной комиссии Псковской области. Как стало известно Псковскому агентству информации, такое решение было принято сегодня, 29 ноября, на заседании Центральной избирательной комиссии РФ.

Ожидается, что выборы нового руководителя состоятся на заседании облизбиркома 5 декабря.

Напомним, что прежний председатель Избирательной комиссии региона Николай Цветков был назначен заместителем врио губернатора Псковской области.

Добавим, что Михаил Иванов родился в 1950 году, окончил среднюю школу №7, затем Псковский индустриальный техникум. После этого был призван в ряды Советской армии, служил в войсках специального назначения. После демобилизации год работал мастером цеха на заводе «Автоэлектроарматура», откуда был направлен в «Высшую следственную школу МВД СССР» в Волгоград. В 1977 году прибыл для прохождения службы в Отдел внутренних дел Псковского Горисполкома, где работал следователем. Избирался депутатом Областного Совета Народных депутатов в 1990 и 1993 годах. Был заместителем председателя Комиссии по законности. В 1994 году закончил службу в органах внутренних дел в звании подполковника юстиции и вышел на пенсию, отслужив в органах МВД 25 лет.

После этого избирался в состав Избирательной комиссии Псковской области в 1999 - 2003 годах. 11 июля 2003 года по предложению Центральной избирательной комиссии РФ был назначен председателем облизбиркома и занимал эту должность до июля 2007 года.

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