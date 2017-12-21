Названы победители литературного конкурса Пушкинского заповедника

12:38, 24 декабря 2017, ПАИ

Жюри литературного конкурса «…От вас беру воспоминанье, а сердце оставляю вам», который провели в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», назвало победителей. Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, лучшим поэтическим воспоминанием признана работа Веры Грибниковой из Твери.

Среди авторов старше 18, выразивших свои впечатления от псковских пушкинских мест в прозе, победителем стала Виктория Татур из Красногорска. Самой впечатляющей из прозаических работ, созданных детьми и подростками до 18 лет, жюри сочло эссе Алины Емкужевой из Новомосковска Тульской области.

Напомним, что литературный конкурс был посвящён двухсотлетию первого приезда Пушкина в псковское родовое имение. Его название — строки из стихотворения «Простите, верные дубравы!..», которое поэт написал 200 лет назад.