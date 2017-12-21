0
11:10
Джунгли больше не зовут
20:43
Валентин Курбатов принял участие в заседании Совета при президенте по культуре и искусству
20:52
Михаил Ведерников посетил творческий вечер псковского композитора Николая Мишукова
18:57
Псков присоединился к всероссийской акции «День короткометражного кино»
12:45
Первый в России интерактивный музей Ганзы откроется в Порхове
17:16
Искра надежды
12:45
«Собака лает — караван идёт. Только Союз жалко…»: Месхиев — об исключении из Союза кинематографистов России
Еще новости
Культура

Названы победители литературного конкурса Пушкинского заповедника

Жюри литературного конкурса «…От вас беру воспоминанье, а сердце оставляю вам», который провели в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», назвало победителей. Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, лучшим поэтическим воспоминанием признана работа Веры Грибниковой из Твери. 

Среди авторов старше 18, выразивших свои впечатления от псковских пушкинских мест в прозе, победителем стала Виктория Татур из Красногорска. Самой впечатляющей из прозаических работ, созданных детьми и подростками до 18 лет, жюри сочло эссе Алины Емкужевой из Новомосковска Тульской области.

Напомним, что литературный конкурс был посвящён двухсотлетию первого приезда Пушкина в псковское родовое имение. Его название — строки из стихотворения «Простите, верные дубравы!..», которое поэт написал 200 лет назад.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Валентин Курбатов принял участие в заседании Совета при президенте по культуре и искусству
21 декабря 2017
Валентин Курбатов принял участие в заседании Совета при президенте по культуре и искусству
Михаил Ведерников посетил творческий вечер псковского композитора Николая Мишукова
20 декабря 2017
Михаил Ведерников посетил творческий вечер псковского композитора Николая Мишукова 1
Псков присоединился к всероссийской акции «День короткометражного кино»
19 декабря 2017
Псков присоединился к всероссийской акции «День короткометражного кино»
Первый в России интерактивный музей Ганзы откроется в Порхове
18 декабря 2017
Первый в России интерактивный музей Ганзы откроется в Порхове
«Собака лает — караван идёт. Только Союз жалко…»: Месхиев — об исключении из Союза кинематографистов России
15 декабря 2017
«Собака лает — караван идёт. Только Союз жалко…»: Месхиев — об исключении из Союза кинематографистов России 22
Михалков: Месхиев исключен из Союза кинематографистов России
15 декабря 2017
Михалков: Месхиев исключен из Союза кинематографистов России 15
Реставрация храма в Мелётово вошла в лонг-лист VI премии The Art Newspaper Russia
13 декабря 2017
Реставрация храма в Мелётово вошла в лонг-лист VI премии The Art Newspaper Russia 4
Иван Охлобыстин выступит в Пскове 13 декабря
12 декабря 2017
Иван Охлобыстин выступит в Пскове 13 декабря

Идет загрузка...