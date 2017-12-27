Предъявлено обвинение в мошенничестве депутату Псковской городской Думы Олегу Брячаку

21:30, 27 декабря 2017, ПАИ

В Пскове предъявлено обвинение депутату Псковской городской Думы Олегу Брячаку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, в 2011-2013 годах Олег Брячак через подконтрольные фирмы незаконно получил кредиты. В результате банку причинен ущерб на общую сумму более 200 миллионов рублей.

В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и ч.4 ст.159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в ноябре 2016 года ПАИ сообщало, что «Россельхозбанк» потребовал возбудить уголовное дело в связи с преступной деятельностью целого ряда псковских компаний, связанных, как считается, с депутатом Псковского областного Собрания, лидером местной «Справедливой России» Олегом Брячаком. В заявлении Оксаны Лут, заместитель председателя правления «Россельхозбанка», в частности, говорилось о том, что в период с сентября 2011 по февраль 2013 года псковским филиалом «Россельхозбанка» было заключено 6 кредитных договоров на общую сумму 220 миллионов рублей с группой взаимосвязанных компаний: ООО «Паллада», ООО «Лари», ООО «Хинтел» и ООО «Кроника». В качестве залога по кредитам были оформлены оздоровительный комплекс «Электрон», нежилые помещения и право аренды земельного участка, принадлежащие ООО «Псковский завод радиодеталей «Плескава» и другое имущество.

С февраля 2014 года заемщики перестали выполнять свои обязательства перед кредитной организацией, и в настоящее время размер просроченной задолженности превышает 219 миллионов рублей. При этом банк имел основания полагать, что получая кредиты упомянутые компании предоставляли заведомо недостоверные сведения о своем финансово-хозяйственном положении. Что значительная часть полученных в кредит денежных средств была использована в личных целях, то есть похищена. Значительные средства перечислялись фирмам-однодневкам, вскоре прекратившим свое существование.