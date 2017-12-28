Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера

15:02, 28 декабря 2017, ПАИ

Уже несколько дней сотрудники аварийно-спасательной службы Псковской области доставляют продукты и товары первой необходимости на острова в Псковском озере. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 25 и 26 декабря спасатели доставили жителей островов Колпино и Каменка в магазин на материке, чтобы они смогли сами закупить необходимые товары. А 27 декабря два катера на воздушной подушке доставили груз продуктов на острова Залита и Белов.

«Привлечение спасателей для данной работы оправдано, ведь именно у аварийно-спасательной службы имеется необходимая для передвижения по непрочному льду и воде техника: катера и суда на воздушной подушке. На таком транспорте и осуществляется доставка продуктов питания, лекарств и других товаров первой необходимости, корреспонденции и пенсий. Также нередко спасатели доставляют на удаленные территории врачей и других специалистов, либо забирают с островов больных людей, которым требуется профессиональная медицинская помощь», - отметили в МЧС.

Напомним, что с 23 декабря запрещён выход населения и выезд автотранспорта на лёд Псковского и Теплого озер, а также других водных бассейнов Псковского района.