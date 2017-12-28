В Пскове стартовали последние матчи 1/8 финала виртуального Чемпионата мира по футболу (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
В Пскове в рамках четвертого игрового дня стартовали последние матчи 1/8 финала Чемпионата мира по футболу на симуляторе FIFA среди футболистов Футбольного клуба «Псков-747».
На виртуальных футбольных полях сойдутся игроки молодежной команды 747 - Николай Павлов (Аргентина) и Константин Назимов (Дания), Илья Васильев (Англия) и Николай Обрандт (Португалия). Матчи следующей стадии пройдут после Нового Года.
Трансляция сопровождается работой спортивного комменатора и прямыми включениями гостей и участников поединка в эфире.
Напомним, что Чемпионат мира по футболу среди футболистов «Псков-747» носит официальный статус облатного соревнования. Спортсмены претендуют на кубки и призы. Следить за новостями с интерактивных полей вы можете в социальных сетях по хештэгу #fifa747