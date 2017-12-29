Михаил Ведерников: Как говорят на Псковщине, «зубами того гвоздя не вытянуть», поэтому надо работать вместе

15:10, 29 декабря 2017, ПАИ

Временно исполняющий обязанности главы Псковской области Михаил Ведерников рассказал в интервью информационному агентству «Интерфакс Северо-Запад» о том, какие задачи поставил перед ним президент, почему он намерен опираться в своей работе на местные кадры и что видит в качестве «локомотивов» развития региона.

- Михаил Юрьевич, в октябре вы были назначены на пост врио главы Псковской области. Какие перспективы для себя вы видите на новом месте и какие главные задачи перед вами поставил президент?

- Задача одна - вывести качество жизни в Псковской области на новый уровень. Успех любого дела определяют стоящие за ним люди. За будущим области - все ее жители. Пока они не почувствуют свою востребованность и важность, пока не будет обеспечено работой трудоспособное население, чтобы наши люди не уезжали на заработки в Санкт-Петербург или Москву, мы не сделаем качественный шаг вперед. Когда президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сообщил о решении назначить меня на должность врио губернатора, никаких иллюзий я не строил - знал, что предстоит сложная, серьезная и очень ответственная работа. К ней я готов и буду делать все необходимое, чтобы оправдать доверие главы государства и жителей Псковской области. Мои личные перспективы я напрямую связываю с регионом, где начинается Россия. Поэтому для меня важно сделать все от меня зависящее, чтобы псковичи почувствовали позитивные изменения в своей жизни.

- На старте работы в регионе вы объявили, что не настроены делать кадровый переворот в администрации Псковской области. Спустя три месяца не поменяли своего решения?

- Есть много очень хороших специалистов, с которыми я работал в Москве, в разных регионах страны. Привезти их сюда было бы простым, но не самым правильным решением. Я делаю ставку на местные кадры, рассчитывая на то, что они больше других заинтересованы в восстановлении региональной экономики, в решении демографического вопроса, в развитии городов и сел, в улучшении качества медицинских услуг, в создании новых рабочих мест. В силу разных причин сегодня регион переживает экономические трудности и, как следствие, страдают другие сферы жизни. Я чувствую, что сами псковичи устали от этого. По своей природе они - воины, которые на протяжении многих веков храбро отстаивали интересы родной земли. Недаром один из самых патриотических праздников - День защитника Отечества - имеет псковские корни. 23 февраля 2018 года мы отметим столетие, как Красная Армия провела свой первый бой, объединив перед лицом опасности защитников родной земли. Мне кажется, эта дата - повод вспомнить боевой характер своих предков и вместе встать на защиту интересов будущих поколений псковичей - вместе менять эту жизнь к лучшему.

- 21 декабря был принят бюджет Псковской области на 2018 год и плановый двухлетний период. За ближайшую трехлетку вы планируете переломить дефицитную историю, однако, к новому году расходная часть пусть немного, но превышает доходную. Рискует ли на этом фоне область не выполнить свои социальные обязательства?

- Нас ждет непростой год, но рисков не выполнить социальные обязательства нет. Мы будем жить, что называется, по средствам, но сможем проиндексировать заработную плату работников бюджетной сферы с 1 января 2018 года на 4% и выполнить «майские указы» президента РФ. Благодаря принятому главой государства решению по увеличению федеральной финансовой помощи мы смогли повысить доходную часть бюджета во время подготовки проекта ко второму чтению. Также нам удалось привлечь из федерального центра более чем 3 млрд рублей. Это небольшие суммы по сравнению с объемом госдолга, но это первый шаг к нашему выходу на самостоятельное обеспечение. Нам предстоит многолетняя и непростая работа по восстановлению экономики. За ближайшие три года планируем повысить доходную часть, чтобы сократить объем госдолга. Согласно принятому бюджету, в 2018 году наши доходы составят 26,72 млрд рублей, расходы - 27,08 млрд рублей. В 2019 году мы планируем соотношение 25,36 млрд рублей доходов к 25,12 млрд рублей расходов, а в 2020 - 25,65 млрд рублей к 25,14 млрд рублей соответственно. Суммы скромные. Понимаю, что без поддержки бизнеса и федерального центра мы, скорее всего, не сможем запустить строительство новых социальных объектов. Поэтому сейчас еще более активно ведем работу с профильными федеральными министерствами и ведомствами, регулярно проводим переговоры с представителями малого и среднего бизнеса. Мы готовы предложить понятные и простые правила сотрудничества, сделать бизнес своим равным партнером.

- К разговору об инвестициях, какие крупные проекты были реализованы в уходящем году? И какие инвестиционные перспективы сейчас открыты перед регионом?

- Поиск и привлечение инвесторов в наш регион - большая работа, которую мы проводим в ежедневном режиме. Псковская область - постоянный участник федеральных и международных инвестиционных форумов. Мы создаем необходимую инфраструктуру, законодательную базу, работаем над упрощением административных процедур и устранением бюрократических барьеров. Я лично провожу переговоры с теми, кто готов вкладывать деньги в регион. Благодаря такой системной и целенаправленной работе по развитию инвестиционного потенциала региона, в этом году прирост инвестиций в основной капитал составил 12% при среднем в России - 4%. Сейчас на сопровождении администрации области находится более 70 проектов с объемом инвестиций порядка 115 млрд рублей. Еще один немаловажный фактор - наше географическое положение. Мы близки к Москве и Санкт-Петербургу, граничим сразу с тремя государствами, два из которых входят в Европейский союз. Псковская область - в числе субъектов, где в пилотном режиме идет внедрение стандарта Российского экспертного центра - унифицированной программы по созданию благоприятных условий для экспорта с учетом региональной специфики.

Мы также являемся единственным регионом на Северо-Западе, где запущена особая экономическая зона промышленно-производственного типа. 30 ноября финская лакокрасочная компания ООО «Нор-маали» открыла первый завод на территории ОЭЗ «Моглино».

Одновременно с этим в Великих Луках функционирует электрический кластер, при поддержке Минпромторга идет работа по созданию технопарка. Большая перспектива для региона - развитие приграничного сотрудничества. Сейчас в регионе работают более 100 латвийских фирм со смешанным капиталом и около 40 эстонских. Отдельные перспективы мы видим в создании альтернативных видов энергии от переработки торфа и щепы. На прошлой неделе со шведской фирмой «RaanForestAgency AB» начали переговоры о строительстве завода по изготовлению черных (торрефицированных) пеллет. Если все получится, то на нашей земле заработает первое производство такого вида топлива в России. Также перспективным направлением является развитие сельского хозяйства. Яркий пример - Великолукский свиноводческий комплекс, где создано более двух тысяч новых рабочих мест. Расширять производство планирует и наш многолетний партнер - компания «Идаванг Агро». Накануне мы обсудили с руководством возможность строительства второго высокотехнологичного комплекса замкнутого экологически чистого производства по выращиванию свиней. Это далеко не все проекты, которые реализуются в рамках Стратегии социально-экономического развития области до 2020 года. Для нас важно возродить малый и средний бизнес в отдельных районах области, поэтому особое внимание уделяется работе с молодыми предпринимателями, идет подготовка к открытию проектных офисов для стартапов.

- Недавно по вашему поручению был расторгнут договор с подрядчиком по строительству Центра подготовки велосипедистов в Великих Луках. Аналогичный разговор идет с предпринимателями, допустившими сбой в поставке дров в период отопительного сезона. Вы таким образом приучаете бизнес к социальной ответственности?

- Не только бизнес. Уже в первую рабочую поездку по региону стало ясно, что в области идет недостаточный контроль строительства социальных объектов, не фиксируются болевые точки и на перспективу не отрабатываются риски. Как следствие, мы имеем дело с необязательными подрядчиками и теряем драгоценное время. Сейчас ситуация постепенно исправляется, но не все предприниматели понимают, что когда дело касается благополучия людей, права на промедление, ошибку или халатность нет. Я осенью предупреждал ООО «РемСтройСервис СПб», что в случае неисполнения обязательств по строительству велоцентра, контракт будет расторгнут и слово свое сдержал. Такая же история была и с перинатальным центром. Объект был серьезно недофинансирован, встала поставка необходимых материалов и оборудования. Мы провели огромную работу буквально в ручном режиме и в итоге сменили генерального субподрядчика. На днях был заключен прямой контракт между генеральным подрядчиком и субподрядчиком (псковской компанией «Вест-строй»), которая все это время выполняла основной объем строительных работ, но не получала при этом от своего заказчика полного финансирования. Сейчас все проблемы решены, выстроен новый график, строительство идет без промедлений и объект будет сдан уже до конца февраля. Аналогичный подход и к арендаторам лесных участков. Мы не имеем права сорвать отопительный сезон. Это негласное правило не только для администрации области, но и для бизнеса. Если предпринимателю нет дела до замерзающих людей, если ему нет дела до того муниципалитета, где он работает - нам такие предприниматели не нужны. Мы не можем себе позволить не выполнять обязательства по федеральным программам поддержки, срывать сроки. Вместе с тем мы понимаем, что бизнесу сегодня очень нелегко, поэтому для социально ответственных предпринимателей готовы рассмотреть дополнительные условия развития.

- Расскажите о другой мере поддержки. Президент России инициировал дополнительную помощь семьям при рождении первого ребенка. Какой размер выплаты определен в вашем регионе по данной федеральной программе? Какие еще программы реализуются сейчас в Псковской области?

- Демографический вопрос в нашей области, пожалуй, один из самых острых. В этом году мы наблюдаем спад рождаемости, за 10 месяцев родилось 5138 детей, что на 848 человек меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Это связано со вступлением в активный детородный возраст малочисленного поколения 90-х. В этой ситуации особенно важно оказать молодым семьям поддержку, ведь рождение первенца напрямую зависит от материального благополучия родителей, их социальной стабильности. По инициативе нашего президента во всех субъектах России будет реализована новая федеральная программа поддержки молодых семей. В частности, в Псковской области денежная выплата при рождении ребенка после 1 января 2018 года будет направляться семьям ежемесячно до достижения первенцем 1,5 лет. Уже определена и ориентировочная сумма - 10 тысяч 652 рубля. Она основана на величине прожиточного минимума на детей по региону. Участниками программы могут стать семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Кроме этого, в регионе действует материнский капитал, идут выплаты многодетным семьям по федеральным программам.

Мы реализуем и местные формы поддержки рождаемости. Почти шесть тысяч многодетных семей получили региональный материнский капитал в 100 тысяч рублей за рождение третьего и последующих детей. Многодетные семьи также оформляют бесплатные земельные участки. 500 тысяч рублей единовременно получают усыновители. Благодаря этим мерам поддержки количество многодетных семей за последние пять лет увеличилось на 32%. Вместе с тем для региона остается актуальным вопрос не только с приростом населения, но и с его оттоком. Молодые трудоспособные люди уезжают в Санкт-Петербург и Москву за работой и возможностью реализации своих способностей. Эту ситуацию нам всем необходимо преломить. Прежде всего - создать площадку для самореализации людей. Это могут быть творческие пространства, промышленные предприятия или даже работа в администрации области. Нужно предоставить нашей молодежи возможность заявить о себе и принести пользу родному региону.

- Молодежная общественность уже попросила у вас «дом» для реализации своих проектов. Думаете, что это остановит отток населения?

- Я уверен в том, что этот «дом» станет той небольшой точкой опоры, которая сможет поддержать нашу талантливую, прогрессивную и трудоспособную молодежь. Сложно стучаться в закрытую дверь, особенно, когда знаешь, что тебе никто не откроет. Этот проект должен доказать обратное - перед теми, кто хочет изменить наш регион к лучшему, кто желает ему добра и процветания открыты все двери. О такой площадке меня просят едва ли не с первого дня работы в регионе, и я понимаю, насколько она необходима в сегодняшних условиях и что исходящая из нее энергия может зарядить всю область. Скажу больше - мы уже нашли компанию, которая готова взять на себя все ремонтные работы, сейчас определяемся с самим помещением в Пскове. Это будет большой центр с культурно-досуговыми и коворкинг-зонами, современными кафе, выставочными пространствами. Отдельную коворкинг-зону мы планируем открыть в Великих Луках. Скорее всего, на базе местного предприятия, которое заинтересовано в привлечении молодых специалистов и готово поддержать непрофильные для себя, но важные для региона проекты. Это еще один вариант развития области с помощью социально ответственного бизнеса. Отдельное направление - улучшение общественного пространства. Городская среда, на мой взгляд, должна сочетать в себе комфорт и пользу, поэтому совместно с Федерацией воркаута России мы сейчас разрабатываем точечные проекты по развитию спортивных и рекреативных зон по всей области.

- Еще одной точкой притяжения и развития региона вы назвали туризм. Что можно сказать об итогах туристического сезона в Псковской области за этот год, какие меры предусмотрены для увеличения турпотока в следующем?

- Псковская земля - сама история. Это регион с богатейшим культурным наследием и нам хочется, чтобы как можно больше людей увидели, где начинается Россия. Ежегодно к нам приезжают порядка 400 тысяч гостей со всей страны и зарубежья. В рамках программы развития туризма до 2020 года мы ставим себе задачу повысить количество отдыхающих в регионе до 600 тысяч. Думаю, наше стабильное присутствие в десятке наиболее популярных мест для отдыха и путешествий в России - показатель того, что мы на верном пути. В определенной степени такому успеху способствует и наше участие в крупных федеральных проектах: «Серебряное ожерелье России» и «Русские усадьбы». За девять месяцев этого года туроператорами Псковской области в рамках проекта принято более 12 тысяч гостей, что на 30% больше показателя прошлого года. Одна из ключевых задач на ближайшие годы - развитие транспортной доступности региона. Наш аэропорт вскоре после ремонта взлетно-подсочной полосы и установки нового светового оборудования сможет в круглосуточном режиме принимать практически любые лайнеры и готов конкурировать с Пулково в сфере авиационных грузоперевозок. В планах ввести регулярные пассажирские рейсы в Санкт-Петербург, Москву, другие города России и зарубежья. Также я считаю крайне важным проработать возможность открытия новых железнодорожных направлений. Появление «Ласточки» сократило бы вдвое время пути до Пскова из Санкт-Петербурга. Это очень удобный вид всесезонного транспорта, который сразу повысит нашу привлекательность среди столичных жителей и гостей. Мы, кстати, уже провели предварительную оценку - придется реконструировать порядка 100 километров железнодорожных путей. Большая работа, но крайне необходимая.

- Как необходима и реконструкция целого ряда памятников исторического наследия...

- Именно так. Нам необходимо сохранить наши древнейшие памятники архитектуры, восстановить уникальные церкви. В этом направлении мы достигли понимания с министерством культуры и уже разрабатываем проект реставрационных работ по ряду объектов. В их числе и церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелетово, где были приостановлены работы по реконструкции из-за исключения объекта из федеральной программы финансирования. Проблема решилась быстро. Более того, по результатам нашей рабочей встречи с министром культуры, в программу включили и Анастасиевскую часовню. На этом взаимодействие с Минкультом не останавливается. Хочу отметить, что администрация Псковской области за последние годы добилась серьезных результатов в развитии туристкой инфраструктуры. С 2011 года ведется работа по созданию туристско-рекреационного кластера «Псковский». Средства бюджетов (федерального, областного) направляются на реконструкцию общественных пространств, а на средства инвесторов создаются новые гостиницы, предприятия питания, развлекательные центры. Это эффективная модель взаимодействия органов власти и бизнеса, и мы сохраним этот формат на будущие годы. Тем более, что сейчас занимаемся усовершенствованием действующих и созданием новых турмаршрутов, внедрением интерактивных проектов, разработкой специальных приложений для гостей нашей области. Нам нужно совершенствовать подход к туристу, особенно в преддверии 2019 года, когда Псковская земля примет Ганзейские дни. Наша область способна быть центром исторического туризма. У нас для этого есть все возможности и уже собирается эффективная команда, попасть в которую могут все неравнодушные к судьбе родного региона люди.

- В январе вы отметите первый юбилей на посту врио - 100 дней с момента назначения. Много это или мало для молодого губернатора?

- Чтобы погрузиться в проблематику и начать действовать - достаточно, а чтобы ощутить первые результаты своей работы - мало. В последнем случае, к сожалению, бывает недостаточно и нескольких лет. Например, я вижу и понимаю, что в регионе за последние годы проведена масштабная работа по развитию социально-экономического сектора, туристского кластера, но результаты этой работы будут видны через какое-то время и в случае обеспечения преемственности. Будем поддерживать и развивать те основы, которые были заложены Андреем Турчаком и его командой, но обязательно найдем применение новым взглядам и новым инициативам. И здесь для меня крайне важно, чтобы и жители области не были простыми зрителями преобразований, а стали непосредственными участниками всех позитивных процессов. Как говорят на Псковщине, «зубами того гвоздя не вытянуть», поэтому надо работать вместе. Я приглашаю в новом 2018 году всех готовых действовать сообща, присоединиться к совместной работе на благо региона, вести открытый диалог, чтобы, подводя итоги следующего года, радоваться достигнутым вместе результатам.